“Colombia ha podido pacificarse”: lo que dijo Petro en conferencia en Múnich, Alemania

El presidente Gustavo Petro fue uno de los mandatarios invitados para participar en el debate de apertura de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Alemania, espacio en el que habló sobre la desigualdad en Colombia, la construcción de justicia social en el país y la necesidad de darle fin a las guerras.

Petro, el único presidente latinoamericano en participar en este primer espacio “Growing the pie: a global order that works for everyone”, estuvo acompañado por el secretario de la ONU, António Guterres, el presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, y el presidente de la conferencia, Christoph Heusgen.

“Somos uno de los países más desiguales del mundo. Heredamos un régimen como la esclavitud y esas estructuras antidemocráticas se fueron quedando en la economía y la sociedad. En Colombia se han bombardeado niños, han existido genocidios cometidos por la gente de nuestra propia sociedad, pero, el país ha podido pacificarse, ¿qué ha funcionado?, hacer justicia social”, sostuvo.

Además, habló de la relación entre la economía y el cambio climático: “La realidad hoy es que estamos a punto de la extinción y esa sensación nos puede llevar a la barbarie. Detrás de la crisis y el desplome está la crisis climática que produjo el mercado y eso se transforma fascismo en el norte y en la destrucción de los valores democráticos”.

Por eso, dijo, es necesario hacer un pacto global con los países del norte y del sur y cambiar las relaciones de poder. A su vez, apuntó que es fundamental darle fin a la guerra, haciendo referencia a la escalada de violencia que atraviesa la Franja de Gaza.

“Hoy la humanidad ha votado en Naciones Unidad el fin de las guerras, ¿por qué no nos hacen caso?, ¿porque tienen más número de aviones?”, sostuvo.

Petro continuará su agenda en Múnich, donde llegó acompañado por una comitiva pequeña encabezada por la directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia; y el canciller encargado, Luis Gilberto Murillo. Junto a ellos coinciden unos 400 líderes y lideresas de la política global, entre ellos la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris; el canciller alemán, Olaf Scholz; la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Ursula von der Leyen; entre otros.

