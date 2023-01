Ministerio de la Igualdad: esto es lo que hace falta para que empiece a andar

El nuevo ministerio estará bajo la dirección de a vicepresidenta Francia Márquez. Foto: Vicepresidencia de Colombia EFE - Vicepresidencia de Colombia

En Istmina, Chocó, fue sancionada la ley que crea el Ministerio de la Igualdad, que estará liderado por Francia Márquez. De ese modo, la nueva cartera es prácticamente una realidad y, solo le hace falta la reglamentación del Gobierno para que pueda avanzar con los objetivos que le atribuyó el Congreso tras la aprobación del proyecto el pasado 15 de diciembre. “Esta fue una promesa de campaña. Si no trabajamos por la igualdad y la equidad de Colombia, fracasamos como Gobierno”, advierte la vicepresidenta.

En eso coincide el senador Alexánder López Maya (Pacto Histórico), quien fue el coordinador ponente de la iniciativa en el Congreso: “es una de las tareas y responsabilidades más grandes del Gobierno. La primera es alcanzar la ‘paz total’ y, dar garantías a hombres, mujeres, jóvenes, personas mayores, diversas, en condición de discapacidad, entre otros; para iniciar en el camino de la garantía de derechos”, asegura.

Aunque la ley fue sancionada, todavía hace falta un paso clave: hacer realidad el ministerio a través de la reglamentación y la destinación de recursos. Eso hace parte también de las facultades extraordinarias dadas al presidente Petro por la ley, con lo que contará con 6 meses para expedir las normas necesarias “dirigidas a integrar al Sector de Igualdad y Equidad con las entidades que defina como adscritas o vinculadas”, de acuerdo con el texto.

“Será un reto enorme que pasa por la determinación de presupuesto. Podemos quedarnos hablando bonito, pero, si no hay recursos no vamos a avanzar”, señala Márquez, quien también asegura que se reunió con el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, “para que me dijera de dónde va a salir la plata y cuáles son los recursos que va a tener esta cartera. Estamos trabajando en eso”, dijo.

¿Qué fue lo que sancionó el presidente?

La ley crea el Ministerio de Igualdad y Equidad, como un organismo de la rama ejecutiva, adicionalmente será clave en la coordinación del Sector Administrativo de Igualdad y Equidad, que también aparece por primera vez con esta norma. Ese sector estará integrado por las superintendencias y demás entidades que determine el Gobierno Nacional, eso todavía no está definido.

Por otro lado, la norma también crea el Sistema Nacional de Cuidado, otra de las promesas del presidente en campaña. Se trata de un conjunto de políticas orientadas a dar respuesta a las demandas de cuidado de los hogares, para promover una nueva organización sobre ese tema en el país. Con eso, uno de los principales objetivos será solucionar el problema del trabajo no remunerado, pero también redistribuir el trabajo de cuidado.

Así las cosas, el Ministerio de la Igualdad tendrá incidencia en trece grupos poblacionales, que son clasificados como “sujetos de espacial protección”: las mujeres en todas sus diversidades; población LGBTIQ+; pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros, indígenas y Rrom; campesinos, jóvenes, personas en situación de pobreza y pobreza extrema, personas con discapacidad, habitantes de calle, población en territorios excluidos, mujeres cabeza de familia, adultos mayores, familia y niñez.

¿Cuáles serán las funciones del Ministerio de la Igualdad?

De acuerdo con la representante a la Cámara Luz María Múnera (Pacto Histórico), quien fue ponente de la iniciativa; “tenemos la inversión social y el gasto público regado por todas partes, por lo que es casi imposible hacerle seguimiento. No logramos que esos dineros cumplan con principios de eficiencia y eficacia. Hay unas cifras grandísimas que se sacan de todos lados, pero, el seguimiento y la evaluación se dificulta. Con el Ministerio, vamos a poder tener todo en un solo lugar, que sea medible y cuantificable”, dijo a El Espectador.

Así las cosas, las tareas de esa cartera serán “adoptar y ejecutar planes para la eliminación de todas las violencias contra las mujeres (…) así como sobre la intervención de grupos y poblaciones en el ámbito de sus competencias”. Igualmente, será el encargado de dirigir, orientar y hacer seguimiento al Sector de Igualdad y Equidad, así como al Sistema Nacional de Cuidado.

Entre lo más importante, el Ministerio tendrá también que hacer “un sistema de indicadores que permita evaluar los impactos de las políticas, planes, programas, proyectos y estrategias que se implementen hacia los territorios priorizados, hacia las poblaciones históricamente excluidas y que tengan un enfoque de derechos, de género, diferencial e interseccional”.

¿De dónde saldrá la plata?

Aunque el presupuesto todavía no está definido, de acuerdo con la ley, el patrimonio del Ministerio de Igualdad y Equidad estará conformado por: las sumas que se apropien en el Presupuesto General de la Nación, os bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier título, las sumas y los bienes muebles e inmuebles que le sean donados o cedidos por entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales. Eso tendrá que ser definido en la reglamentación, que, de acuerdo con Munera, estará entre abril o mayo de 2023, para esos meses “podremos preguntarle al presidente si ya está listo”, dice.