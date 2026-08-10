Estos fueron los detalles clave de la posesión de De la Espriella en Cali | La Mesa Redonda

Abelardo de la Espriella se posesionó este 7 de agosto en Cali. Sus primeras palabras fueron desde el Batallón Pichincha. Foto: Santiago Ramírez Marín

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El pasado viernes 7 de agosto, Abelardo de la Espriella asumió la presidencia de Colombia para el período 2026-2030. A Cali, capital del Valle del Cauca, llegaron delegaciones internacionales e invitados, entre ellos el rey Felipe VI de España, el presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente de Chile, José Antonio Kast; el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Mientras tanto, unos 11.000 integrantes de la fuerza pública custodian la ciudad y los municipios aledaños.

El escenario fue la Arena USC de Santiago de Cali. El Congreso ya está listo y el presidente electo tomará posesión hacia las 3:00 p. m. Tras una desaparición repentina, el nuevo jefe de Estado apareció en el Cantón Militar Pichincha para pronunciar su primer discurso.

Entre las medidas adoptadas por el alcalde Alejandro Eder y la gobernadora Dilian Francisca Toro están el día sin carro y sin moto, así como la ley seca, que regirá desde las 6:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. También se prohibieron los trasteos, las mudanzas y el transporte de escombros; se restringió el uso de drones en Cali y los municipios aledaños de Yumbo, Jamundí, Candelaria y Palmira; y se prohibió la venta de gasolina en pimpinas desde el jueves 6 de agosto hasta el sábado 8 de agosto al mediodía.

Este fue el análisis completo de La Mesa Redonda de El Espectador sobre cómo fue la ceremonia que convirtió a Abelardo de la Espriella en presidente.

Vea el análisis completo de La Mesa Redonda

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