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Estos fueron los detalles clave de la posesión de De la Espriella en Cali | La Mesa Redonda

Abelardo de la Espriella se posesionó en la ciudad de Cali en el auditorio de la Universidad Santiago de Cali (USC) ante el Congreso de la República, presidentes de las Cortes, 10 jefes de Estado, entre los que estaban desde Javier Milei hasta el rey Felipe VI de España. La Mesa Redonda de El Espectador le cuenta los detalles sobre cómo se organizó la posesión del nuevo mandatario de los colombianos.

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Redacción Política
10 de agosto de 2026 - 10:08 p. m.
Abelardo de la Espriella se posesionó este 7 de agosto en Cali. Sus primeras palabras fueron desde el Batallón Pichincha.
Abelardo de la Espriella se posesionó este 7 de agosto en Cali. Sus primeras palabras fueron desde el Batallón Pichincha.
Foto: Santiago Ramírez Marín
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El pasado viernes 7 de agosto, Abelardo de la Espriella asumió la presidencia de Colombia para el período 2026-2030. A Cali, capital del Valle del Cauca, llegaron delegaciones internacionales e invitados, entre ellos el rey Felipe VI de España, el presidente de Argentina, Javier Milei; el presidente de Chile, José Antonio Kast; el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Mientras tanto, unos 11.000 integrantes de la fuerza pública custodian la ciudad y los municipios aledaños.

El escenario fue la Arena USC de Santiago de Cali. El Congreso ya está listo y el presidente electo tomará posesión hacia las 3:00 p. m. Tras una desaparición repentina, el nuevo jefe de Estado apareció en el Cantón Militar Pichincha para pronunciar su primer discurso.

Entre las medidas adoptadas por el alcalde Alejandro Eder y la gobernadora Dilian Francisca Toro están el día sin carro y sin moto, así como la ley seca, que regirá desde las 6:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. También se prohibieron los trasteos, las mudanzas y el transporte de escombros; se restringió el uso de drones en Cali y los municipios aledaños de Yumbo, Jamundí, Candelaria y Palmira; y se prohibió la venta de gasolina en pimpinas desde el jueves 6 de agosto hasta el sábado 8 de agosto al mediodía.

Este fue el análisis completo de La Mesa Redonda de El Espectador sobre cómo fue la ceremonia que convirtió a Abelardo de la Espriella en presidente.

Vea el análisis completo de La Mesa Redonda

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Por Redacción Política

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Maria Cruz(04319)Hace 20 minutos
Para medio país, empezó la horrible noche! Parecía una entrega de premios tv y novelas, que oso! No tuvo la seriedad y el respeto por las instituciones. Terrible el "viva Israel" apoyando el genocidio en Gaza y Líbano. Qué vergüenza!!
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