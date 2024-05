Estos son los 18 congresistas que elegirán a los finalistas a contralor general

Nuevo Contralor general de la República quien obtuvo la mayoría de los votos en el congreso Foto: El Espectador - José Vargas

El Congreso entró de lleno en la elección de contralor general. El Senado y la Cámara tendrán tres semanas para entrevistar a 20 aspirantes y definir una lista de 10 finalistas de la que saldrá el o la encargada de vigilar la gestión de los recursos públicos durante los próximos dos años.

Esto, después de que se confirmara la nulidad de la elección de Carlos Hernán Rodríguez. El proceso arrancó formalmente el pasado 21 de junio, cuando a la Secretaría del Senado llegó la notificación del fallo de la Corte Constitucional que ordenó reiniciar el trámite a partir de la definición de 20 elegibles que hizo la Universidad Industrial de Santander (UIS).

Esa lista de 20 elegibles deberá ser filtrada y una Comisión Accidental conformada por 18 congresistas será la encargada a escoger a 10 de esos candidatos, que deberán ser entrevistados por las plenarias el Senado y de la Cámara de Representantes.

Los que integran esa comisión y que serán los encargados de filtrar la lista son congresistas de todos los partidos con representación en el Congreso. Estará integrada por Pedro Flórez, Sandra Jaimes, Alex Flórez, Sonia Bernal (Pacto Histórico), Liliana Bitar, Samy Merheg (Conservador), Juan Pablo Gallo, Karina Espinosa (Liberal), Jairo Castellanos, Carolina Espitia, Berenice Bedoya (Centro Esperanza), Carlos Meisel, Honorio Henríquez (Centro Democrático), Abraham Jiménez, Didier Lobo (Cambio Radical), Juan Carlos Garcés, Juan Felipe Lemus (La U) y Sandra Ramírez (Comunes).

En su mayoría serán los mismos que hicieron parte del trámite anterior, pero habrá algunos cambios. De hecho, no estará Iván Name (Alianza Verde), ya que, a puerta cerrada, varios de sus asesores le recomendaron no exponerse a un tema tan sensible.

