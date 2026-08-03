Estos son los 18 nombres con los que De la Espriella arranca su gabinete ministerial

Estos son algunos de los ministros que acompañarán al Gobierno de Abelardo de la Espriella. Foto: Cortesía

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Luego de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, designara a Claudia Benavides como ministra de Ciencia, quedó oficialmente finalizado el gabinete ministerial que lo acompañará durante el inicio de su mandato.

Estas son las fichas elegidas por el presidente entrante, que llegará al poder el próximo 7 de agosto en una posesión en la ciudad de Cali (Valle del Cauca). El mandatario electo ya nombró a los 18 ministros y ministras que compondrán su gabinete. El gabinete está conformado por nueve hombres y nueve mujeres, como lo exige la Ley de Cuotas.

Ministro del Interior: Rodrigo Lara Restrepo

Lara Restrepo no es nuevo en la política. Esta figura le aportó peso mediático y conexiones con el establecimiento a la campaña en su momento, además de ser un viejo conocido del santismo en la campaña. Aunque su apellido está históricamente ligado al asesinato de su padre (el exministro de Justicia, a manos del Cartel de Medellín en 1984), Lara ha construido un capital político propio durante más de veinte años. Su trayectoria incluye la dirección del programa anticorrupción en el gobierno de Álvaro Uribe, la presidencia de la Cámara y la dirección del partido Cambio Radical.

El ahora ministro designado, se mantuvo alejado de los escenarios políticos desde su última aspiración a la alcaldía de Bogotá hasta su salto en la campaña de De la Espriella. Se espera que su llegada al enlace entre el Legislativo y el Ejecutivo sea clave por sus conexiones con varios sectores partidistas, además de su amplia experiencia en el Capitolio.

Ministro de Hacienda: Miguel Gómez

Gómez, es economista del Instituto de Estudios Políticos de París con Maestría en Economía Internacional y Maestría en Ciencia Política. Ha sido gerente internacional y presidente ejecutivo de Asocolflores, así asesor económico del Ministerio de Comercio Exterior y secretario del Consejo Superior de Comercio Exterior.

En su hoja de vida también figura como exvice-contralor general de la República, presidente de Bancoldex, embajador de Colombia en Francia y director de la Cámara de Comercio Colombo Americana. Además, es el hermano del senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, quine ha estad muy cerca a De la Espriella desde la campaña.

Ministro de Defensa: general (r) Jorge Mora

Dentro de la experiencia de Mora se resaltan cargos como comandante de la Octava División, así como de la División de Fuerzas Especiales y director de Inteligencia y Contrainteligencia de las Fuerzas Militares. Se ha formado como profesional en Ciencias Militares, con un Máster en Seguridad y Defensa de la Universidad Antonio de Nebrija, una maestría en la Escuela Superior de Guerra y estudios de Alta Gerencia Internacional en la Universidad de los Andes y Esade Business School.

Ministro de Justicia: Iván Cancino

Cancino es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, especialista en Derecho y nuevas tecnologías , magister en Ciencias Penales y Criminológicas, cuenta con diplomado en clase Gestación Estatal, profesor de posgrados en Colombia y varias Universidades del exterior. Tiene más de 20 años de experiencia y fue Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá.

También ha sido analista en medios de comunicación y es miembro del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y de la Fundación Internacional de Ciencias Penales.

Ministro de Comercio: Mauricio Gómez

Gómez, quien es abogado especialista en derecho público, fue Representante a la Cámara y Senador (esto último por el Partido Liberal) y renunció a su curul en medio de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, donde fue el jefe de debate del ahora presidente electo. También fue concejal de Barranquilla durante dos periodos y edil de esa misma ciudad. Es una figura muy cercana a la casa Char.

Ministra de Educación: Viviane Morales

Abogada de la Universidad del Rosario y con una maestría en Derecho Público de la Universidad de París II, Morales inició su carrera en el Ministerio de Desarrollo y posteriormente fue asesora de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Durante su paso por el Congreso impulsó iniciativas como la Ley de Cuotas, orientada a aumentar la participación de las mujeres en altos cargos del Estado, la Ley Estatutaria de Libertad Religiosa y un proyecto en contra del matrimonio igualitario.

A finales de 2010 fue elegida fiscal general, cargo que ocupó hasta 2012, cuando el Consejo de Estado anuló su elección al concluir que hubo irregularidades en el procedimiento mediante el cual la Corte Suprema de Justicia la designó. A lo largo de su trayectoria ha participado en importantes debates políticos y sociales, varios de ellos desde posturas cercanas a sectores cristianos y conservadores.

Ministra de Transporte: Elsa Noguera

Noguera llega con una trayectoria de más de una década en el sector público, en la que ha sido cercana a la casa Char. Fue la primera mujer elegida por voto popular como alcaldesa de Barranquilla (2012-2015), posteriormente gobernadora del Atlántico (2020-2023) y también se desempeñó como ministra de Vivienda durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Es economista de la Universidad Javeriana, tiene un MBA de la Universidad del Norte y experiencia en juntas directivas de entidades de infraestructura y servicios públicos como Findeter, Transmetro, Triple A y el Área Metropolitana de Barranquilla.

Ministro de Ambiente: Fabio Arjona

Arjona, quien es biólogo marino, desde 2025 se desempeñaba como vicepresidente de Desarrollo de Recursos y Sostenibilidad para América Latina de Conservation International, organización ambiental internacional sin ánimo de lucro. Antes de asumir ese cargo, dirigió Conservation International Colombia durante 24 años, entre 2001 y septiembre de 2025.

A inicios de la década de los 90 dirigió la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS). Posteriormente, desde el Departamento Nacional de Planeación, dirigió el Plan de Acción Forestal para Colombia (PAFC), un programa que desarrolló el DNP en alianza con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO). Luego de eso fue el gerente ambiental de la hidroeléctrica de Urrá y, posteriormente, se desempeñó como viceministro de Ambiente en el gobierno de Ernesto Samper.

Ministra de Deporte: Juliana Gutiérrez

Gutiérrez, es administradora de empresas, con maestría en administración de riesgos y experiencia sobre todo en Antioquia. Aunque el comunicado oficial con el que fue designada destaca su experiencia en gestión social, Gutiérrez no cuenta con una trayectoria vinculada al deporte ni con antecedentes en la administración deportiva. Su carrera se ha desarrollado principalmente en el sector privado.

Además, Gutiérrez se quemó en las elecciones legislativas, donde apuntaba a un escaño con el movimiento Creemos, de su hermano, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Ministro de Vivienda: Jaime Andrés Beltrán

Jaime Andrés Beltrán es comunicador social egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con especialización en Dirección de Empresas de la misma institución.

En su hoja de vida destacan los dos periodos en los que fungió como concejal de Bucaramanga, así como su periodo como alcalde de Bucaramanga, el cual culminó repentinamente el 21 de agosto de 2025 tras un fallo del Consejo de Estado que determinó que Beltrán cayó en doble militancia. Además, tiene un proceso por presunta corrupción, relacionado con el alumbrado público de Bucaramanga cuando era alcalde. Beltrán, asegura que es inocente.

Ministro de Relaciones Exteriores: Omar Bula

En la hoja de vida de Omar Bula Escobar resaltan numerosas misiones diplomáticas vinculadas con la Organización de Naciones Unidas (ONU). Fue oficial de proyectos para la Onu en el Programa Mundial de Alimentos en Ecuador y Brasil. Esa función también la cumplió en Sudán, donde además fue jefe de Emergencias del mismo programa.

En Italia ejerció como coordinador de Políticas de Programas para África; también fue director del programa Bagdad-Irak y coordinador para la Oficina Regional de Oriente Medio en Egipto. Esa experiencia previa lo llevó a ser subsecretario Ejecutivo de la Junta ONU/PMA en Roma, subdirector Regional y coordinador de Operaciones Regionales, y director residente del mismo programa en Senegal.

Ministro de Agricultura: Indalecio Dangond

Dangond es administrador de empresas. Actualmente es presidente de Open Loans (compañía que ayuda a estructurar créditos para el agro) y ha desempeñado varios roles alrededor del campo en organizaciones como Fedepalma, la Comisión de Crédito Agropecuario y Finagro; también fue asesor de despacho del Minagricultura.

Ministra de Minas: María Arboleda

Arboleda Arango es una ingeniera electricista de la Universidad Nacional de Colombia, con master y especialización en Ingeniería de Transmisión y Distribución Eléctrica de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín.

En su perfil resalta más de 25 años de experiencia en este sector. Hizo parte de ISA, Sistema Interconectado Nacional en donde ejerció como la directora de Transacciones de Mercado, directora de Transacciones Comerciales y directora de Planeación Operación. Enseguida inició funciones en XM y por más de cinco años se desempeñó como gerente del Centro Nacional de Despacho de XM. Desde 2016 ha ocupado la gerencia General de esa misma entidad, siendo ampliamente reconocida en el sector.

Ministra de las TIC: Alexandra Falla

Falla llega con una trayectoria de más de tres décadas en el sector de las comunicaciones y los medios públicos. Es comunicadora social de la Universidad Externado, magíster en Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana y especialista en Propiedad Intelectual, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías. Ha dirigido la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, integró la Junta de la extinta Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), fue subgerente de Comunicaciones de TransMilenio, directora operativa de Canal Capital y vicepresidenta de Radio de Inravisión, entre otros cargos en el sector público.

Ministra de Cultura: Paola Holguín

Holguín es comunicadora social de la Universidad Pontificia Bolivariana y magíster en Estudios Políticos y en Seguridad y Defensa Nacional. Fue senadora de la República por el Centro Democrático desde 2014 y fungió como asesora presidencial en 2003, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Además, impulsó el proyecto de ley que convirtió al carriel antioqueño en Patrimonio Cultural de la Nación.

El nombramiento ha causado sorpresa, puesto que su nombre no figuraba en el sonajero para esta cartera. Con la reciente designación, se descarta su aspiración a la Gobernación de Antioquia.

Ministra de Trabajo: Natalia López

López es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Administrativo de esa misma institución y magíster en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia. Además, cursó una maestría en Administración de Empresas.

Su trayectoria profesional ha estado concentrada en el derecho público. Desde hace más de 17 años ejerce como abogada independiente y, de manera paralela, se ha desempeñado como docente universitaria en la Universidad Pontificia Bolivariana. También fue profesora de derecho laboral en un programa de posgrado de la Universidad del Sinú y trabajó como asesora jurídica de la Gobernación de Córdoba.

Ministra de Salud: Ana María Vesga

Es abogada de la Universidad de los Andes y cuenta con estudios en Alta Dirección y Liderazgo Estratégico de la misma institución. Antes de llegar a Acemi, trabajó cerca de seis años en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), donde lideró la Cámara de la Industria Farmacéutica y posteriormente ocupó la Vicepresidencia de Salud.

Durante los últimos cuatro años al frente de Acemi, se convirtió en una de las principales voceras del sector asegurador. Ha participado activamente en los debates sobre la reforma al sistema de salud, el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), la crisis financiera de las EPS y la sostenibilidad del sistema de salud. Sus intervenciones la llevaron a convertirse en una interlocutora habitual en las discusiones entre el Gobierno, el Congreso, los prestadores de servicios y los diferentes actores del sector.

Ministra de Ciencia: Claudia Benavides

Benavides es ingeniera industrial de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales; magíster en Creatividad e Innovación en las Organizaciones de la Universidad Autónoma de Manizales, y doctora (Ph.D.) en Competitividad Empresarial y Territorial, Innovación y Sostenibilidad de la Universidad de Deusto, en España. Según el comunicado difundido por el Gobierno electo, la nueva ministra tendrá entre sus principales retos fortalecer la confianza de la comunidad científica en las convocatorias de financiación del ministerio, reorganizar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y facilitar que el conocimiento generado en universidades y centros de investigación tenga una mayor aplicación en el sector productivo y genere beneficios para la sociedad.

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