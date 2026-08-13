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Los detalles detrás de la elección de Laverde: así se cocinó su llegada a la Contraloría

El Legislativo en pleno se decantó por el nuevo auditor de las finanzas públicas durante los próximos cuatro años e impuso a una figura de amplio reconocimiento político. La emergencia por el terremoto del 10 de agosto, el presupuesto y la reducción del Estado están entre sus retos. ¿Cómo lo recibió De la Espriella?

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Johan Sebastián Pérez Pinilla
Johan Sebastián Pérez Pinilla
13 de agosto de 2026 - 11:04 a. m.
Jorge Eliécer Laverde, nuevo contralor general de la República.
Jorge Eliécer Laverde, nuevo contralor general de la República.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

La elección del contralor General ya tenía nombre propio con 24 horas de anticipación: Jorge Eliécer Laverde Vargas. Su aterrizaje al órgano de control fiscal se dio luego de un irrestricto respaldo de todos los partidos en el Congreso, tanto de oposición como de gobierno, y con una notoria ausencia de la representación del Ejecutivo encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella. Eso sí, la elección no era de menor calado y a unas calles del Capitolio se sintonizaba la sesión del pleno del Legislativo para estar al tanto del nombre...

Johan Sebastián Pérez Pinilla

Por Johan Sebastián Pérez Pinilla

Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
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