Ya van tres ministros designados en el gabinete de De la Espriella: estos son sus nombres

Miguel Gómez Martínez, Rodrigo Lara y Fabio Arjona son los primeros ministros anunciados del presidente electo Abelardo de la Espriella. Foto: Archivo Particular

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A casi dos semanas de la elección de Abelardo de la Espriella como presidente electo, se oficializaron los primeros tres miembros del nuevo gabinete ministerial. Miguel Gómez Martínez, quien asumirá Hacienda; Rodrigo Lara, quien estará en Interior; y Fabio Arjona al frente de Ambiente.

A través de sus redes sociales, el mandatario entrante designó a Fabio Arjona como el nuevo jefe de cartera de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Confirmó que su anuncio se debe a que Arjona “nunca ha abandonado su compromiso con la naturaleza y con Colombia”.

El nuevo ministro es biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y venía liderando el empalme del sector ambiental del entrante gobierno, junto a Eduardo Chavez y Natalia Quevedo. Desde 2013 y hasta hace algunos meses, Arjona se desempeñó como vicepresidente de Conservación Internacional, una ONG ambiental estadounidense sin ánimo de lucro.

“Biólogo marino, investigador, director de Conservación Internacional Colombia, exviceministro de Ambiente y consultor del Banco Mundial, ha dedicado más de dos décadas a trabajar por la conservación de nuestra biodiversidad, siempre de la mano de las comunidades”, señaló De la Espriella.

Su tarea según el nuevo jefe de Estado será “proteger nuestros ecosistemas, fortalecer el bienestar animal, conservar el agua, impulsar soluciones basadas en la naturaleza y demostrar que el desarrollo y la protección ambiental pueden avanzar juntos”.

El segundo miembro del gabinete designado fue Miguel Gómez Martínez como ministro de Hacienda. El economista del Instituto de Estudios Políticos de París con maestría en Economía Internacional, ha sido gerente internacional y presidente ejecutivo de Asocolflores así como asesor económico del Ministerio de Comercio Exterior y secretario del Consejo Superior de Comercio Exterior.

También fue vicecontralor general de la República, presidente de Bancoldex, embajador de Colombia en Francia y director de la Cámara de Comercio Colombo Americana. Llegó a la Cámara de Representantes en el periodo 2010-2014, siendo cabeza del Partido de la U. Además, es hermano del senador electo por Salvación Nacional Enrique Gómez Martínez.

Y el primer jefe de cartera de su gabinete, el exsenador Rodrigo Lara Restrepo, quien será el nuevo ministro del Interior de la administración entrante a partir del 7 de agosto de este año.

El anuncio lo realizó el nuevo mandatario desde su cuenta de X, donde señaló que lo elegía por ser “el que nunca abandonó lo que más ama” y señala que “a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su patria; el que nunca renunció a sus principios; el que nunca dejó de legislar para las madres, los estudiantes y los pacientes que esperaban una oportunidad; el que nunca ha dejado de combatir a los corruptos”.

Lara Restrepo no es nuevo en la política. Su apellido está históricamente ligado al asesinato de su padre (el exministro de Justicia, a manos del Cartel de Medellín en 1984), Lara ha construido un capital político propio durante más de veinte años.

En 2006 fue nombrado en la dirección del programa anticorrupción en el gobierno de Álvaro Uribe, conocido como el ‘Zar Anticorrupción’. En 2007, Lara asumió la curul del senador Germán Vargas Lleras, quien se retiró para aspirar a la Presidencia de la República. Su paso por el legislativo definió su perfil como un congresista de línea dura en temas de seguridad y justicia. Intentó reelegirse en 2010, pero no lo logró.

Cuatro años más tarde regresó al Congreso, pero esta vez en la Cámara de Representantes por Bogotá; allí consiguió la presidencia de la Cámara baja entre 2017 y 2018. En el siguiente año regresó al Senado, mismo periodo en el que asumió las riendas del partido Cambio Radical. También aspiró a la alcaldía de Bogotá en 2023, pero quedó en cuarto lugar.

Entre los rumores para ocupar otras carteras está Vivianne Morales, quien podría estar al frente de Educación; el general (r) Jorge Mora para dirigir Defensa; Diego Cancino en Justicia y Andalecio Dandong para Agricultura. Todos los mencionados encabezan el equipo de empalme en sus respectivas carteras.

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