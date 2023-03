Estos son los nuevos casos de presunto abuso, acoso y corrupción en el Congreso

Se han conocido varias denuncias sobre presuntos casos de abuso y acoso en el Congreso de la República. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Tres nuevos casos de supuesto acoso y abuso laboral y sexual en el Congreso se conocieron este lunes a través de un video publicado por el senador Jota Pe Hernández (Alianza Verde), en el que señala como presunto agresor al productor del Canal Congreso, John Jairo Uribe.

🔴DE MANERA URGENTE! Solicito al presidente @petrogustavo, al senador @RoyBarreras y a la directora administrativa de senado que tomen acciones en este grave caso. La denuncia ya está en la @FiscaliaCol

— Jota Pe Hernández (@JotaPeHernandez) March 13, 2023

El video de doce minutos recopila tres denuncias: la de Camila Sanclemente, expresentadora de Canal Congreso; Daniel Sepúlveda, y una presunta víctima anónima. Aseguran que Uribe consigue a personas de escasos recursos y con vulnerabilidades para que no presenten mayor resistencia a la hora de acosarlo.

Camila Sanclemente

En el video, la denuncia de Sanclemente es directamente contra John Jairo Uribe, porque aseguran que la acosó laboralmente y la sacó injustificadamente de su trabajo. “Esta persona llega un día y me pide que le presente la carta de renuncia, porque así como me trajo me podía sacar”. Según la expresentadora, Uribe le pidió que la salida fuera por debajo de cuerda y sin llevar el caso a mayores, porque de hacerlo público, asegura ella, se iba a convertir en un tormento. Sanclemente asegura que por las presiones, finalmente tuvo que presentar su carta de renuncia a Canal Congreso.

Daniel Sepúlveda

La segunda denuncia presentada es la del hombre, quien asegura que John Jairo Uribe también lo ha acosado, pero sexualmente. En su relato, Sepúlveda manifiesta que conoce y ha trabajado con Uribe desde hace años en el Partido de la U, en el Congreso y en distintas entidades, y que en varias ocasiones esta persona lo ha chantajeado con sacarlo de su trabajo si no accede a sus pretensiones.

En el video, Sepúlveda también dice que tuvo que renunciar a su trabajo con Uribe, porque supuestamente le pedían entregar una parte de su sueldo, a lo que se negó. En el testimonio, Sepúlveda asegura que esto le costó su trabajo a principios de enero de 2023. Sobre esta supuesta petición de devolver dineros, también habló Camila Sanclemente, quien lo reafirmó. Los exempleados del Congreso manifestaron que el cobro que les hacía Uribe era en efectivo y que para presionarlos le ayudaba su hija, Valeria Uribe.

Presunta víctima anónima

Esta persona asegura que el supuesto acoso de John Jairo Uribe no es algo nuevo. “Esto él lo viene haciendo desde que lo conozco, Partido de la U, ESAP (Escuela Superior de Administración Pública), la campaña de Roy Barreras, ahorita acá en el Congreso”. Según este relato, Uribe hace contratos grandes a sus empleados, pero que les pide que le devuelvan un monto a una “bodega”, que puede llegar a ser del 50%, según manifiestan las denuncias.

Por otra parte, señalan que Uribe habría usado estrategias para que las personas accedieran a sus pretensiones sexuales. La víctima anónima y Daniel Sepúlveda aseguran que John Jairo Uribe los drogaba, para abusar de ellos sexualmente: “lo droga a uno hasta dejarlo totalmente vulnerable”, aseguran las presuntas víctimas. También, esta persona dice que una de las drogas que supuestamente usa John Jairo Uribe para dejar en estado de indefensión a sus supuestas víctimas es el tusi y que por mes puede gastar, aproximadamente, cuatro o cinco millones de pesos.

