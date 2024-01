Los “pecados” y escándalos de las dos ministras del Deporte de Petro

María Isabel Urrutia salió de su cargo en febrero pasado y Astrid Rodríguez presentó su renuncia esta semana. Foto: Éder Leandro Rodríguez

La salida de Astrid Rodríguez del Ministerio del Deporte parece inminente y se daría en medio de cuestionamientos por el escándalo de la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2027, que estaban previstos para realizarse en Barranquilla. Y aunque ya suenan nombres o fuerzas políticas para reemplazarla, fuentes cercanas a la Casa de Nariño le dijeron a este diario que el Presidente todavía no ha decidido si aceptar su carta de renuncia, que reposa en su escritorio desde el pasado 10 de enero.

De aceptarla, sería la única cartera del Gobierno con dos cambios en menos de dos años de mandato. Su antecesora, María Isabel Urrutia, también salió del cargo en medio de investigaciones, por supuestas irregularidades en procesos de contratación, el 27 de febrero de 2023. En su momento, el jefe de Estado calificó las actuaciones de Urrutia como “indelicadas”; y en el caso de Rodríguez lo simplificó a “ignorancia” o “miedos de algunos funcionarios”.

Lo cierto es que el error le ha salido caro al presidente, que incluso anunció que viajará a Chile para hablar con el comité ejecutivo de Panam Sports, la organización deportiva que organiza la competencia, para intentar recuperar la sede. Mientras tanto, la salida de Rodríguez se mueve también en el Congreso, pues 30 legisladores de diferentes partidos —de la oposición y declarados independientes— ya radicaron ante la presidencia del Senado una proposición para promover una moción de censura en su contra.

En la Procuraduría también se abrió un expediente para indagar sobre los posibles incumplimientos del Ministerio al contrato que se firmó con la organización internacional y que impidieron que Colombia girara $4 millones de dólares, antes de que acabara el 2023, para la realización del evento. Pero desde que estalló el problema, en el Gobierno empezaron a “pasarse la pelota” sobre la responsabilidad de no haber cumplido con lo pactado.

En rueda de prensa, el Mindeporte aseguró que lo acordado con Neven Ilic, presidente de Panam Sports, era que el país giraría $8 millones de dólares (en vez de 4) antes del 30 de enero de 2024. Sin embargo, “de manera sorpresiva”, Panam Sports tomó la decisión “unilateral” de rescindir el contrato y cancelar la realización de las justas en Barranquilla.

Pero el caso dio un giro este 12 de enero, cuando se conoció una misiva firmada por Johanna Eunice Murcia, directora de Crédito Público y Tesoro Nacional de Ministerio de Hacienda, en la que aseguró que el Ministerio nunca hizo la solicitud formal del desembolso de los recursos.

La carta, puntualmente, dice: “En virtud de la información expuesta, esta dirección no tiene registro ni solicitud puntual en el SIIF por parte del Ministerio del Deporte, dentro de la cual se soliciten recursos para atender obligaciones relacionadas con los Juegos Panamericanos”.

Este mismo viernes se conoció también una carta del Mindeporte en la que desmienten al Ministerio de Hacienda y aseguran que el 4 de noviembre pidieron $50.000 millones para girar a los Juegos Panamericanos 2027. Y es que la cartera del Deporte no es menor. En 2023 tuvieron un presupuesto de $450.000 millones, de los cuales le asignaron $86.900 millones a las federaciones deportivas de todo el país. Según el mismo ministerio, eso representó un incremento anual del 63 % de los recursos que tenían en 2022.

Fuentes cercanas al alto Gobierno le confirmaron a este diario que desde el Ministerio del Interior se están ejerciendo presiones para que el presidente firme y acepte la renuncia, antes de que la ministra pierda su cargo en la moción de censura y en la que sería removida de su cargo. Un congresista del Centro Democrático afirmó que, antes de radicar ese oficio, desde ese partido ya habían hecho cálculos sobre los votos que tendrían para sacar a Rodríguez. “Mínimo, unos 65 votaríamos a favor de la moción de censura”, dijo.

La cartera de Deportes ha sido una de las más problemáticas para Petro. María Isabel Urrutia, quien duró apenas cinco meses en el cargo, salió de la jefatura de esa entidad en medio de uno de los remezones ministeriales del presidente, y entre su renuncia y su salida del cargo, dejó amarrados 104 contratos en ese ministerio “por razones personales”, como lo explicó ella en su momento. Por esa irregularidad, la Fiscalía la investiga por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Una fuente cercana a Urrutia contó que, antes de su salida, la ministra estaba preparando unos informes para denunciar supuesta corrupción en proyectos de infraestructura deportiva que se habían convertido en elefantes blancos en todo el país. Y dijo, también, que en su agenda ministerial nunca estuvo priorizado el tema de los Juegos Panamericanos ni los procesos de pago o adelantos que tenía a su cargo mientras estuvo al mando, a pesar de las reuniones que tuvo con el comité organizador en Colombia.

Su nombre volvió a estar en la agenda cuando, en medio del escándalo por la pérdida de la sede, en su cuenta de X aseguró que los Juegos Panamericanos no deberían hacerse en Colombia porque no se realizarían bajo la administración de Petro, que termina en 2026. La afirmación tuvo un costo político tan alto que la exministra tuvo que salir a dar explicaciones y aseguró que esa cuenta de Twitter no era suya. “Puede ser que me hayan hackeado”, afirmó en Blu Radio.

Desde algunos partidos de la oposición han dicho que el nombramiento inicial de Urrutia en esa cartera fue un “golpe blando” para el Partido de la U, que en su momento se declaró parte de la bancada del Gobierno y que, para ese momento, estaba en cabeza de Dilian Francisca Toro. La hoy gobernadora del Valle del Cauca manejó por más de 10 años el Departamento Administrativo del Deporte (Coldeportes) y fue hasta 2016 que se lo entregó a su mejor amiga y ahijada política, Clara Luz Roldán, hoy exgobernadora del Valle.

Según fuentes cercanas al Mininterior, la cartera de Deportes ha sido una de las que más ha sonado en “negociaciones políticas” con partidos declarados en independencia, como el Partido Conservador. “A ellos sí se los han ofrecido, no recientemente con este escándalo, sino desde antes, pero entiendo que no han enviado hojas de vida con posibles nombres”, le dijo un senador a este diario.

Según La Silla Vacía, el próximo miércoles, 17 de enero, los godos tendrán una reunión con el Gobierno para saber si la propuesta de dirigir el Ministerio del Deporte sigue en pie. No obstante, desde el MinInterior aseguran que, aunque “hay propuestas de nombres sobre la mesa, no se definirá nada hasta que el Presidente decida si acepta la renuncia de Astrid Rodríguez o no”.

Los líos al interior de la cartera han revivido el debate de si Colombia debería tener un Ministerio del Deporte (que existe apenas desde 2019), o si se debería volver a un Departamento Administrativo como el que era Coldeportes. La discusión está sobre la mesa.

