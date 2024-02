Estrategia de la oposición contra el debate de la reforma pensional desató pelea

Centro Democrático y Pacto Histórico Foto: Archivo Particular

La senadora Paloma Valencia reconoció en un video que compartió a través de su cuenta de X que la oposición busca dilatar el segundo debate de la reforma pensional en la plenaria del Senado saliéndose del recinto y rompiendo el quórum.

“Nuevamente volvemos a tener éxito con nuestra estrategia de levantar el quórum. Cero y van dos. Ya van tres sesiones que no se logra el quórum. Hay que estar muy pendientes de los que están haciéndole el favor al gobierno”, fueron las palabras de la senadora.

El Centro Democrático ya había adelantado, incluso en diálogos con El Espectador, que mantendrán esa estrategia. De hecho, según ellos, la ruptura del quórum hace parte de su derecho constitucional de oposición y es una estrategia legítima.

¡Cero y van dos!

Logramos hundir el quorum para detener la discusión sobre la reforma pensional. Estén atentos de cuáles senadores están haciendo quorum al Gobierno para que pase esa reforma que vuelve al país absolutamente inviable. pic.twitter.com/OVWD6yVEEA — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) February 28, 2024

Sin embargo, esa estrategia ha desatado un fuerte choque entre el partido uribista y el Pacto Histórico, quienes invitaron a dar el debate con argumentos y presentarse en la plenaria para llegar a consensos y aportar a la construcción de la reforma.

No obstante, la oposición insiste en ejercer presión, aunque ya hay consenso entre la mayoría de los partidos sobre la ponencia alternativa de la senadora Norma Hurtado (Partido de la U), quien busca que el aporte a Colpensiones no sea desde los 3 salarios mínimos, como lo quiere el Gobierno, sino desde 1.5 salarios.

Frente a la estrategia de la oposición, la senadora María José Pizarro dijo que distinto a los que cree Valencia, en el juego político para aprobar la reforma, el Gobierno va ganando 2 a 0. “Mal que bien aquí he ido liderando los votos para los bloques de impedimentos. Lo cierto fue que ayer no prosperó la moción de censura”, dijo.

Y agregó que el ritmo del debate lo dará la plenaria, pero invitó al Centro Democrático a “hacer su trabajo como oposición. Cuando nosotros éramos oposición, aquí estábamos para votar, pero nunca impusimos una operación tortuga a las políticas que el Gobierno (...) Ellos tendrán que darle la cara al país”, dijo.

Mientras tanto, el representante David Racero sí le subió el tono a la discusión e incluso dijo que Valencia se está “burlando del Gobierno y de los colombianos”, y pidió respeto. “Esto no es una pelea entre partidos contra el presidente Gustavo Petro. Claro, no lo dimensiona porque no vive en carne propia lo que significa tener un familiar que no pueda pensionarse”, señaló.

Por el momento, la senadora Paloma Valencia no ha vuelto a referirse al tema, aunque desde ese sector confirman que continuarán con la estrategia de dilación, que desde su punto de vista, es legitima.

Indignante!. Se equivoca la Senadora @PalomaValenciaL. Registrarse, irse, reírse y cobrar la sesión, no es ninguna "estrategia", es una burla ofensiva contra los colombianos. Le exijo respeto a ella y su partido, el C.D. pic.twitter.com/0DKPE9BcT1 — David Racero (@DavidRacero) February 29, 2024

