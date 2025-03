Evento de Petro en Chicoral costó más de $3.000 millones, según senadora Cabal

María Fernanda Cabal señaló que el evento del presidente en Chicoral, Tolima costó más de $ 3 mil millones. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático María Fernanda Cabal señaló este viernes que el evento “Pacto por la Tierra y la Vida”, que lideró el presidente Gustavo Petro el pasado 22 de febrero, costó alrededor de $3.000 millones en logística y alimentación y que, incluso, los asistentes terminaron “agarrados por un plato de lechona”

Cabal mencionó en X que este evento del Gobierno costó, de acuerdo con respuestas oficiales a un derecho de petición, un total de $3.139.057.420. Según la congresista, la Casa de Nariño contrató buses, camionetas y otros vehículos para movilizar a 5.200 personas hasta el evento en el departamento de Tolima. El transporte, de acuerdo a la información que presentó Cabal, costó $701.185.546.

“Mientras afirman que los ‘asistentes llegaron de forma autónoma’, también reconocen que trasladaron ‘aproximadamente 5.000 personas’. Es decir, esos miles de asistentes no llegaron por voluntad propia, sino en vehículos pagados con los impuestos de todos los colombianos”, declaró la senadora.

Lea: Congresistas denunciarán ante la CIDH ataques por hundimiento de la reforma laboral

#ElPactoNoEsGratis El Gobierno contrató 130 buses, camionetas y otros vehículos por un costo de $701.185.546 para movilizar a 5.200 personas hasta Chicoral, Tolima, donde acompañaron a Petro.



Mientras afirman que los “asistentes llegaron de forma autónoma”, también reconocen que… pic.twitter.com/ahhjeCv3Fh — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) March 21, 2025

El Gobierno también habría gastado mil millones en el hospedaje de los asistentes al evento. La senadora criticó esta cifra. “¿Cómo se explica que gastaran en menos de dos días $ 1.125 millones de pesos en hospedaje en un municipio de 12 mil habitantes?”, cuestionó la precandidata presidencial del uribismo.

#ElPactoNoEsGratis ¿Cómo se explica que gastaran en menos de dos días $1.125 millones de pesos en hospedaje en un municipio de 12 mil habitantes? pic.twitter.com/4uKLcWZhg7 — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) March 21, 2025

“Así terminó el evento de Petro en Chicoral. Agarrados por un plato de lechona. El evento que nos costó $3.139.057.420”, concluyó Cabal en sus redes sociales.

Lea también: Radican nuevo proyecto de ley para revivir los días sin IVA en Colombia

#ElPactoNoEsGratis Así terminó el evento de Petro en Chicoral. Agarrados por un plato de lechona. El evento que nos costó $3.139.057.420 pic.twitter.com/6Ipy866LxD — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) March 21, 2025

Cabe recordar que la senadora ha sido férrea crítica de los eventos y transmisiones del presidente Petro y que, de hecho, tomó acciones legales contra el mandatario por la transmisión de los consejos de ministros durante este año. Según la congresista, esto violaría la ley y pondría en riesgo al Estado al exponer decisiones confidenciales.

“Iniciaré acciones judiciales ante los consejos de ministros que Petro está haciendo mientras viola la Ley 63 de 1923 que no lo habilita para hacer públicos y en directo esos consejos”, indicó la senadora uribista.

Cabal agregó que los consejos de ministros no pueden ser de conocimiento público: “La reserva es absoluta por mandato legal, por lo que el Ejecutivo no tiene competencia para decidir cuándo aplicarla y cuándo no. Este es un abuso que pone en riesgo las decisiones del Estado”.

Como lo contó El Espectador, entre el 7 de agosto de 2022 y el 31 de octubre de 2024, el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez han asistido a cerca de 400 eventos en plaza pública. Se estima que estos “plazoletasos” han costado alrededor de $35.535 millones.

Le puede interesar: Los 362 “plazoletazos” en 816 días de Petro y Márquez han costado $35.766 millones

Los cinco lugares donde Petro ha hecho más eventos son Bogotá (60), Bolívar (34), Antioquia (18), Valle del Cauca (17) y Nariño (9). Y en el caso de Márquez, repite Bogotá (17), Valle (14) y Nariño (8), los otros dos son Cauca (29) y Chocó (8).

Por otra parte, el Gobierno ha destinado, hasta diciembre del año pasado, $ 131.535 millones para financiar propaganda estatal. La mayoría de los recursos han llegado a tres centrales de medios, todas públicas. A través de ellas, y otras entidades, se ha contratado a influenciadores que, en sus redes, promueven la administración del jefe de Estado. Estas y otras cifras de gasto siguen siendo un caballito de batalla para la oposición.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.