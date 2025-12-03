Esta es la denuncia de Angie Rodríguez sobre ataques a su casa tras salida del Dapre

Directora del Dapre, Angie Rodríguez. Foto: Presidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La saliente directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y secretaria general de la Presidencia, Angie Lizeth Rodríguez, rompió su silencio tras su salida del Gobierno del presidente Gustavo Petro. A través de un video de aproximadamente seis minutos, Rodríguez relató un violento allanamiento a su vivienda ocurrido el pasado 21 de noviembre y denunció que los hechos ponen en riesgo tanto su seguridad como la de su familia.

Según la exfuncionaria, cinco hombres vestidos de civil ingresaron a su casa en el barrio Los Molinos, localidad Rafael Uribe Uribe, de Bogotá, alrededor de las dos de la mañana, permaneciendo hasta las 03:17 de la madrugada, según lo registraron las cámaras de seguridad. “Hoy, como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia y secretaria general de la Presidencia de la República de Colombia, me permito denunciar que fui víctima de intimidación y de un hecho que atenta contra la seguridad de mi familia y de la mía”, afirmó Rodríguez

Rodríguez aseguró que el ataque no correspondía a delincuencia común. “Según análisis que me han suministrado expertos en materia de seguridad, no fue delincuencia común y tendrían inteligencia”, explicó, agregando que los intrusos demostraron conocimiento sobre la ubicación de sus circuitos de seguridad y pertenencias personales, lo que evidencia un nivel de planificación profesional. “Los patrones de comportamiento, como saber la ubicación de circuitos de seguridad, estar con elementos que impiden su identificación visual y dactilar, así como conocer qué pertenencias estaban en la casa de mis papás y la forma de acceder, solo es de personas expertas en la realización de este tipo de hechos delincuenciales” agregó.

Durante el allanamiento, los atacantes no se llevaron objetos de valor, salvo una bolsa con documentos personales. Lo que más alarmó a Rodríguez fue que los intrusos habrían buscado específicamente elementos vinculados a su trabajo en el Gobierno. También mencionó que los agresores tomaron las monedas de dos alcancías de su hijo, marcadas con su nombre. “Hoy lo que más me duele como mamá es verme obligada a sacarlo en los próximos días de nuestro país”, afirmó.

Más allá del allanamiento, Rodríguez denunció que se habría fraguado un complot para retirarla de la Casa de Nariño. “Tengo conocimiento de que presuntamente se reunieron personas para sacarme de la Presidencia de la República, al ministro de Defensa Pedro Sánchez compañero de gabinete, y al director de la Policía General, General William Rincón Zambrano, les solicito que mi seguridad permanezca siendo la que tengo hasta el momento, incluidos los policías que me acompañan y los vehículos que tengo asignados y teniendo en cuenta los hechos ocurridos, solicito seguridad para mis padres y para mi hijo”.

La exdirectora informó que la denuncia fue radicada ante la Fiscalía General de la Nación y que los hechos son conocidos por la Sijín, e hizo un llamado a las autoridades a determinar responsabilidades.

Las razones que provocaron la salida de Angie Rodríguez de la dirección del Dapre

La denuncia de Rodríguez llegó luego de conocerse que dejará su cargo como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), una de las posiciones más estratégicas del Ejecutivo. Su salida —que se confirmó en la tarde del 1 de diciembre— se había comenzado a gestar tras varios episodios de fricción con funcionarios clave de la Casa de Nariño, incluida una disputa directa con el presidente Petro. El desencadenante de su salida fue su negativa a apoyar el nombramiento de José Alexis Mahecha como secretario general de la Unidad Administrativa Especial de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC), lo que generó un conflicto en la administración. A pesar de las diferencias, el presidente Petro ratificó su respaldo a Mahecha, quien había sido director administrativo del Dapre antes de salir por discrepancias con Rodríguez.

Rodríguez había asumido la dirección del Dapre en febrero de 2025, en reemplazo de la excanciller Laura Sarabia, convirtiéndose rápidamente en una figura clave en el Gobierno. Sin embargo, las tensiones internas, especialmente con el círculo cercano del presidente, provocaron su salida, lo que también marca otro ajuste en la estructura de poder del Ejecutivo.

Tras su salida, Letty Leal, quien se desempeñaba como subdirectora del Dapre, asumirá la dirección del departamento mientras se toma una decisión a largo plazo.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.