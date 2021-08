ExFarc pidieron perdón por crímenes de Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri

“Nosotros tal vez cargamos una vergüenza moral, una carga muy fuerte sobre estos hechos. Uno no se explica cómo no logramos entender que estos dos mártires de la paz eran aliados de lo que queríamos”. De esta manera, el exjefe guerrillero Pastor Alape les respondió a los familiares del exgobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y de su asesor de paz, Gilberto Echeverri, secuestrados por el Frente 34 de las desaparecidas Farc mientras realizaban la marcha de la ‘NoViolencia’, entre Medellín y el municipio Caicedo, y que un año después, el 5 de mayo de 2003, fueron asesinados ante un intento de rescate militar.

Este sábado, a instancias de la Comisión de la Verdad, víctimas y excombatientes se encontraron cara a cara en Caicedo, Antioquia, en un aco de reconocimiento de sus responsabilidades por parte de los exguerrilleros en estos secuestros y asesinatos, y para responder a tantas preguntas acumuladas con el paso del tiempo. “La historia de Colombia no puede ser la de la repetición de los ciclos de violencia. Yo creo que lo podemos lograr, nosotros les decimos y les garantizamos que no regresamos a la guerra”, aseguró Alape.

El exjefe de las Farc, delegado actualmente del partido Comunes al Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), les dijo a los familiares de Gaviria, Echeverri y de 11 miembros de la Fuerza Pública que estaban secuestrados con ellos, y que también fueron asesinados, que podían contar con ellos en ese tránsito hacia la reconciliación.

“Con convicción les manifestamos: cuenten con nosotros. Quienes hemos sentido ese dolor sabemos que no es fácil despojarse de él y del odio. Ese pasado que cargamos es el que hoy nos lleva a desarrollar acciones concretas más allá de las palabras”, manifestó.

Previamente, Yolanda Pinto, esposa de Guillermo Gaviria, le había agradecido a la Comisión de la verdad el abrir este tipo de espacios, para ella esperanzadores y de ayuda para recuperarse de tanto dolor y sanar las heridas. “Yo sabía que algún día se iba a dar. Estas son las bondades del Acuerdo de Paz con las Farc, estar aquí hoy sentados, pudiendo conversar para no seguirnos odiando”. Y agregó: “Yo acompañé el proceso de paz, soy una convencida de que ese es el camino porque ese es el legado de Guillermo. Hoy por primera vez los miro a los ojos con generosidad, con confianza, con la certeza de que ustedes nunca más van a volver a usar la violencia”.

A su turno, Luis Oscar Úsuga Restrepo, conocido en la guerra con el alias de Isaías Trujillo, admitió que en el desarrollo de operativos de las Farc perpetraron tres atentados contra la Fuerza Pública en Caicedo, “sucesos afectaron a la población civil”, por lo que ofreció perdón: “A las familias les pedimos perdón, de todo corazón les decimos que la guerra no nos dejó ver más allá, no logramos avizorar el plan de Paz de Guillermo y Gilberto, no hay justificación”.

Fancy Orrego Medina, quien fue fue conocida con el alias de Érika Montero, reconoció también que las Farc no entendía para qué Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri hacían la marcha. “Ellos buscaban la paz y nosotros el canje. Nos comprometemos a la no repetición y a trabajar juntos por un mejor municipio. Ese es el drama de la confrontación armada, su estruendo ensordece, enceguece y en consecuencia se cometen graves delitos. Hoy lo entendemos y lamentamos, por eso estamos aquí, por eso pedimos perdón a las familias de Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri”.

Orrego se comprometió a esclarecer las demandas de víctimas en las que tengan responsabilidad, contribuir a la construcción de memoria histórica, en hacer pedagogía de paz y a la no repetición.

El padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, declaró por su parte que si bien no son jueces y para eso está la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sí tienen la obligación de esclarecer “por qué nos vimos metidos en esta barbarie y queremos ayudar a conocer la verdad de todos los actores del conflicto, todos los lados”.

“Perdonar es una cosa muy dura y muy difícil. Perdonar es reconstruirse conjuntamente, si Caicedo perdona, Colombia lo hará. Ojalá que el dolor de los firmantes de paz sea sincero porque si es así, Dios los perdonará. Si ustedes los antioqueños no deciden que aquí habrá paz, en Colombia tampoco habrá paz. Antioquia es el departamento más violento del país, ustedes tienen que ser el territorio que le muestre al país el camino para la paz”, dijo de Roux.