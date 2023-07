‘La coalición se rompió porque otros ministros se opusieron a reformas’: Corcho

La exministra de Salud, Carolina Corcho, criticó fuertemente a los exministros Cecilia López, Alejandro Gaviria y José Antonio Ocampo. Foto: Archivo Particular

La exministra de Salud, Carolina Corcho, asistió a un evento en Cali con jóvenes del barrio Siloé. Desde allí, aseguró que había guardado silencio desde que salió del Gobierno, pero aseguró que los tres exministros Cecilia López (Agricultura), Alejandro Gaviria (Educación) y José Antonio Ocampo (Hacienda) la acusaron de romper la coalición de Gobierno. “Ellos han dicho que la coalición se rompió por mi intransigencia. Qué honor tan grande que me adjudiquen tanto poder. No sabía que yo tenía semejante poder de desbaratar una coalición y sus fuerzas democráticas”, dijo en el auditorio.

Aseguró que tuvo un enfrentamiento con los tres exministros porque “tanto hoy como ahora, ellos no estaban de acuerdo con las reformas del programa de gobierno del presidente Gustavo Petro, por las que votó el pueblo colombiano”. Se refirió particularmente a Ocampo y Gaviria, con quienes dijo que tuvo discusiones por las reformas pensional, laboral y de salud.

En su intervención, Carolina Corcho defendió su gestión en la cartera de Salud y afirmó que sus tres excolegas hacían una “férrea defensa” a la Ley 100, que reglamenta a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), gestadas durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. La ministra mencionó que debe haber un acuerdo nacional incluyente y se refirió a la reforma pensional. “Hay que revisarla para no sólo reivindicar a la clase popular, sino también a la clase media”, señaló.

“Cuando nosotros íbamos y comentábamos de las reformas, en Europa y en el mundo nos aplaudían. Aquí nos insultan algunos. Algunos nos insultan por ese tipo de reformas. Son las reformas para trascender un modelo fallido, reconocido desde el origen mismo, llamado neoliberal”, expresó la exministra de Salud.

Sobre esa acusación, en particular, se pronunció la exministra Cecilia López, quien dijo, refiriéndose a Corcho, que “con ella no se puede debatir (...) Traté muchas veces y no se pudo. Ella siempre vio y dijo que la reforma de salud era su proyecto personal; un grave error para un ministro, porque las reformas son del gobierno y del pueblo que lo eligió”.

