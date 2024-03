Expectativa por la Semana Santa del Congreso: Gobierno busca destrabar la pensional

Plenaria en el Senado sesionará en Semana Santa para discutir reforma pensional. Foto: El Espectador - José Vargas

Para este martes a las 9:00 de la mañana está citada una plenaria inédita en el Senado de la República, ya que nunca antes se había convocado a los integrantes de esta corporación a trabajar en medio de la Semana Santa. De acuerdo con el orden del día, la sesión estará enfocada en la discusión de la reforma pensional del Gobierno.

La idea es que durante este martes santo se evacúe la sesión informal propuesta por el senador David Luna (Cambio Radical) en la que diferentes voces del sector hablarán sobre los impactos positivos y negativos del proyecto. El Gobierno y su coalición esperan que, una vez surtido este trámite, por fin la plenaria inicie el debate sobre las dos ponencias de archivo, una alternativa y la mayoritaria.

Cabe recordar que la sesión no estaba prevista hasta que un grupo de 49 senadores, encabezados por el Pacto Histórico, le pidieron al presidente del Congreso, Iván Name, llamar a trabajar a la plenaria. Según los promotores de la idea, además de seguir el ejemplo de todos los colombianos que trabajan normalmente los primeros días de la Semana Santa, era indispensable para avanzar en la discusión de las reformas.

🏛️ | El presidente del Congreso, @IvanNameVasquez, informa que el día martes 26 de marzo se llevará a cabo la sesión de la #PlenariaDelSenado, donde se escuchará a sectores sociales en torno al tema de las reformas.



🕰️ Hora: 9:00 a.m. pic.twitter.com/P5QGyYKAJa — Senado de la República 🇨🇴 (@SenadoGovCo) March 22, 2024

Aunque la propuesta no le sonaba mucho a los demás sectores e incluso el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró que no era necesaria, Name respondió en cuestión de horas y se mostró de acuerdo. Además, confirmó que se trata de una sesión para escuchar a “sectores sociales” en el marco de la discusión de la reforma pensional.

El llamado a esta corporación generó ruido en la Cámara, pues muchos le pidieron al presidente Andrés Calle que hiciera lo mismo, pero este respondió que las condiciones de movilidad de los representantes son diferentes, por lo que volverán a sesionar después de la llamada semana de reflexión.

Lo mismo ocurrió en la Comisión Séptima del Senado, pues varios sectores presionaron a la presidenta, Martha Peralta, para que llamara a debatir la reforma a la salud. Para algunos, si el Pacto pide trabajar en el Senado, debe hacer lo mismo con las comisiones. Sin embargo, Peralta se negó, en parte porque detrás de todo está la tensión por una proposición de archivo que tiene en la cuerda floja el proyecto del Gobierno.

Habrá que esperar a que se desarrolle la sesión del martes para saber si, después de varios intentos y peleas, iniciará formalmente el debate de la reforma pensional. En las últimas horas se ha puesto en duda que alcance el quórum para sesionar, ya que muchos congresistas, incluso de la bancada de Gobierno, habían pedido permiso para salir del país en Semana Santa.

