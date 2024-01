Petro sí va a la audiencia de conciliación con Pastrana en la Fiscalía

La Fiscalía citó a Andrés Pastrana a conciliar por denuncia que el presidente Petro instauró en su contra. Foto: Archivo Particular

Este martes, 30 de enero, están citados en la Fiscalía General de la Nación el presidente Gustavo Petro y el expresidente Andrés Pastrana para una audiencia de conciliación por la denuncia que el primero instauró contra el segundo, por los presuntos delitos de injuria y calumnia.

Pastrana ya había cuestionado desde este lunes si el primer mandatario asistirá a la cita. “¿Gustavo Petro tendrá la valentía para asistir a la conciliación citada por la Fiscalía el próximo martes o inventará disculpas como es su costumbre?, escribió en sus redes sociales.

Sin embargo, Presidencia ya confirmó que el primer mandatario sí asistirá al búnker en compañía del abogado Mauricio Pava. Petro interpuso la demanda penal luego de que el pasado 28 de noviembre Pastrana escribiera en su cuenta de X: “Su campaña y su presidencia Gustavo Petro no han sido otra cosa que la fusión del gobierno con el narcotráfico bajo el velo de una farsa denominada paz total”.

¿@petrogustavo tendrá la valentía para asistir a la conciliación citada por la fiscalía el próximo martes o inventará disculpas como es su costumbre ? — Andres Pastrana A (@pastranaandres_) January 29, 2024

Cuando decidió tomar vías legales, el jefe de Estado dijo: “Quiero dejar claro que estas acusaciones son completamente falsas. No existe ninguna base de verdad en sus afirmaciones, y dichas declaraciones no reflejan en lo más mínimo la realidad de mi administración y los principios que la guían”.

“En la estrategia de Gustavo Petro de silenciar a la oposición, criminalizando la opinión, me citó la Fiscalía el 30 de enero a audiencia de conciliación, por la denuncia que interpuso en mi contra. Demostraré ante las autoridades la persecución de este Gobierno. No me callará”, escribió Pastrana cuando conoció el llamado del ente acusador.

