Expresidente Pastrana asegura que su partido es el único de oposición real

El expresidente Andrés Pastrana, quien hace poco recibió de parte del Consejo Nacional Electoral, la personería jurídica para revivir su partido Nueva Fuerza Democrática, señaló que su movimiento político es el único que le hace oposición real al gobierno de Gustavo Petro.

En el actual panorama político, como partidos de oposición al Gobierno Nacional se han declarado el Centro Democrático y Cambio Radical, y su participación ha sido evidente en iniciativas en el Congreso de la República o para impulsar estrategias como la última marcha nacional contra las reformas sociales que tramita el presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, para el exmandatario Andrés Pastrana, ambas colectividades no se han mostrado coherentes con sus principios de oposición de cara a las elecciones locales y regionales que tendrán lugar en octubre. Además de extenderles una invitación a la “coherencia política” para que no otorguen avales a candidatos o candidatas que hayan estado vinculados o hayan sido apoyados por el Pacto Histórico o los partidos de bancada, advirtió que Nueva Fuerza Democrática es el único movimiento que hace una oposición real.

“Hoy el único partido de oposición es la Nueva Fuerza Democrática, que no avalará, ni coavalará a candidatos que tengan avales del Pacto Histórico, del Partido de La U, el Partido Conservador, Partido Liberal o de cualquiera que esté apoyando al gobierno actual. Debemos ser coherentes y no endosar nuestros principios, ni valores. Eso no se negocia”, manifestó Pastrana durante una reunión con candidatos en Armenia, Quindío.

A su vez, el expresidente invitó a los liderazgos políticos que se identifiquen con las banderas de la Nueva Fuerza Democrática, partido fundado en 1990, a vincularse y solicitar un aval para participar en las elecciones a alcaldías, gobernaciones, concejos, asambleas y juntas administradoras locales.

