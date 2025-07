Uribe señaló al gobierno Petro de “inducir” juicio en su contra y se fue contra Cepeda

Senador Iván Cepeda y expresidente Álvaro Uribe. Foto: Archivo

El expresidente Álvaro Uribe Vélez publicó este sábado un mensaje en su cuenta de X en el que hizo referencia a dos de los temas más coyunturales de su partido, el Centro Democrático. El líder opositor publicó un mensaje en inglés y en español para manifestar preocupación por el juicio en su contra por presunta manipulación de testigos y por el atentado contra Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato por la mencionada colectividad.

Para Uribe, ambas situaciones reflejan que la situación “no es para tener tranquilidad”. En primer lugar, dijo que Uribe Turbay “uno de nuestros candidatos de oposición, muy destacado, se debate para mantener la vida”. Cabe anotar que el ataque contra el senador pausó la campaña política del Centro Democrático y encendió las alertas de seguridad contra los otros cuatro precandidatos de este sector.

A renglón seguido, Uribe se refirió al juicio en su contra, cuyo fallo se dará a conocer el próximo 28 de julio. En este punto, el exmandatario se fue directamente contra la actual administración y cuestionó a algunos de los actores judiciales que han intervenido en el proceso.

“Yo, que tengo una inmensa responsabilidad política, afronto un juicio. Lo he hecho con respeto a la justicia, a la señora Juez. Mis discrepancias frente a la señora Fiscal las he presentado con franqueza y con respeto. Pero no podemos olvidar que este juicio ha sido inducido por el actual gobierno, por su más representativo senador”, aseguró Uribe.

Tras la mención tácita al senador Iván Cepeda, quien es reconocido como víctima en el proceso contra Uribe, el expresidente señaló que tras dos solicitudes de preclusión, “vino a acusarme un fiscal nombrado y promovido por el actual ministro de Justicia, cuando éste se desempeñaba como fiscal general de [Juan Manuel] Santos”.

“Inicialmente me puso preso un magistrado, compañero de trabajo de la esposa de Iván Cepeda, magistrado que fue contratista del gobierno Santos para el proceso de La Habana, del cual yo fui opositor”, concluyó el exmandatario, quien también publicó un video con el mismo mensaje.

Noticia en desarrollo…

