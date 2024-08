Proyecto de Jurisdicción Agraria generó debate por la figura de la expropiación

La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago; el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; y la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, en la radicación del proyecto de Jurisdicción Agraria. Foto: Ministerio del Interior

El proyecto de la ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria generó polémica tras su radicación. Este martes, los ministros de Justicia, Ángela María Buitrago; el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; y la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, fueron al Congreso para presentar la iniciativa, acompañados de senadores y representantes de la bancada del Pacto Histórico.

En el proyecto anterior, que se hundió en la pasada legislatura, había sido cuestionado por la “expropiación exprés”. Sin embargo, en el texto actual, según lo explicaron los altos funcionarios, no se posibilita esta figura, sino que se mantiene la que ya ha sido establecida por la ley en el pasado, aplicada en casos de utilidad social.

Conversemos sobre #JurisdicciónAgraria con argumentos reales. Este es un compromiso de los Acuerdos de Paz fundamental para resolver los conflictos en el campo. No desviemos la atención con conceptos antiguos como el de la “expropiación”. Tres mitos que no son ciertos 🧵👇: — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) August 28, 2024

“La expropiación también está reglamentada en la ley, por utilidad social”, enfatizó la ministra de Justicia. “No posibilita [la expropiación exprés] y es una adjudicación judicial. La expropiación, léanse la Ley 160, esto es un tema desde el año 30, facilita una expropiación, pero una expropiación legal. Desde ese punto de vista, no hay una figura diferente y el tema del proyecto de ley no genera una figura exprés diferente a la regular de un proceso para que se le entreguen las tierras para los que tengan el derecho”, añadió.

El proyecto de ley que radicamos es absolutamente claro en que la expropiación agraria, regulada en el artículo 32 y 33 de la ley 160 de 1994 es competencia de los tribunales agrarios en primera instancia. De cual expropiación express hablan? pic.twitter.com/mIuIUISd4r — Martha Carvajalino (@MCarvajalinoV) August 27, 2024

No obstante, figuras de la oposición han cuestionado esto y han afirmado que sí se mantiene la “expropiación exprés” en el articulado.

La senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) señaló que el texto reviviría la figura al hacer que “los procesos agrarios sean resueltos por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) mediante actos administrativos, eliminando así la intervención de los jueces en estos casos”.

#ATENCIÓN. El Gobierno radicó el proyecto más peligroso de todos: la jurisdicción agraria.



Legaliza la invasión de tierras, revive la expropiación express que tumbó la Corte Constitucional y abre las puertas a una persecución a los propietarios del campo.



Aquí les explico: — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) August 27, 2024

De igual forma, la representante de Alianza Verde Katherine Miranda apuntó que, si bien la expropiación es legal en situaciones en las que los predios serán utilizados en favor del interés social, el proyecto haría que cualquier terreno pueda ser calificado bajo utilidad pública. De acuerdo con la congresista, el numeral 4 del artículo 5 define que “las actividades de reforma agraria y desarrollo rural son de utilidad pública e interés social”, pero no establece cuál será “el racero que se usará para determinar que la tierra tiene estas características”.

“El proyecto de ley que [se] acaba de radicar quiere elevar a categoría de utilidad pública a cualquier predio susceptible de ser rural o agrario para ser expropiado”, aseveró la representante.

#DENUNCIA Hoy se radica el proyecto de ley de Jurisdicción Agraria y Rural, y, tal como me lo temía, quieren incluir la expropiación exprés, abro hilo: — Katherine Miranda (@MirandaBogota) August 27, 2024

Otra de las figuras que ha cuestionado la iniciativa es Cecilia López, exministra de Agricultura del gobierno de Gustavo Petro. López reiteró ante La W lo mencionado por la senadora Valencia y subrayó que ella se opuso a que esta figura se presentara en el Plan Nacional de Desarrollo, razón por la cual luego habría sido despedida.

“La expropiación existe en la Constitución, pero para beneficio y uso de todos. Me preocupa que se haga sin debido proceso, por decisión de un funcionario público y para un privado”, expresó en sus redes sociales.

Al respecto, el ministro Cristo afirmó que este nuevo texto “recoge muchas de las inquietudes de distintas bancadas frente a este tema” y señaló que podría ser “uno de los puntos principales del acuerdo nacional del cual hemos estado hablando” con distintos partidos. Además, pidió a los congresistas leer el texto completo antes de dar su opinión.

“El Gobierno está abierto al debate, con transparencia, a buscar consensos. Seguramente hay vacíos, pero hagámoslo con seriedad y con responsabilidad frente al país, y no pretendiendo generar terrorismo mediático, que no le sirve a nadie”, apuntó.

