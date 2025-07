“Hace rato dejó de gobernar”: Fajardo en cruce con Petro por alocución sobre salud

Sergio Fajardo y el presidente Gustavo Petro intercambiaron trinos en la tarde del jueves. Foto: Archivo Particular

En la tarde de este jueves el precandidato presidencial Sergio Fajardo cuestionó al presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X en donde señaló que el actual primer mandatario ha liderado un “desgobierno” durante su tiempo en la Casa de Nariño.

En un trino que publicó el exgobernador de Antioquia, le respondió a Petro y cuestionó su Gobierno, el cual calificó como un “despelote”. Fajardo también mencionó que el jefe de Estado debería seguir su propio consejo porque, como menciona en la publicación, el primer mandatario habría “dejado de gobernar hace rato”.

“Presidente Petro, ¿en serio me recomienda qué me concentre? Usted, que es el líder planetario del despelote, el incumplimiento, la improvisación y el maltrato a sus equipos.Usted predica pero no aplica. Hace rato dejó de gobernar. Lo invito a hacer un último esfuerzo, trate de seguir su propio consejo. En serio presidente, concéntrese. Esto no es un chiste", declaró el precandidato en X.

La respuesta del exgobernador vino después de que Petro le pidió que se concentre. En un trino publicado al medio día del mismo jueves, el presidente recriminó contra Fajardo por haber ignorado el tema central de su alocución presidencial: la deuda de las EPS.

“Concéntrate Sergio, no te disipes. Estás evadiendo hablar de la deuda de las EPS con clínicas y hospitales, que se hizo propiedad de los dueños de las EPS, que es una deuda con la sociedad colombiana, y que vale más de 100 billones de pesos a valor presente. ¿La vas a tapar como los demás?“, agregó el primer mandatario.

Este intercambio de trinos entre Fajardo y Petro empezó cuando el precandidato señaló al jefe de Estado de liderar un “desgobierno” y enumeró 10 puntos de los que habló el presidente durante la alocución del pasado martes, en donde sobresalen el “insulto a personas negras” y que uno de los problemas en el Gobierno se debe a “las peleas entre mujeres”.

“¿Todavía no creen que estamos viviendo un desgobierno? (...) Colombia merece un presidente que deje atrás los delirios y abandone la improvisación. Tengan la seguridad de que la sacaremos adelante con hechos", dijo el exgobernador de Antioquia.

