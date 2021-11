Fajardo, Petro y la discusión en torno a Luis Pérez en el Pacto Histórico

Sergio Fajardo y Gustavo Petro, precandidatos presidenciales en la Coalición Centro Esperanza y el Pacto Histórico.

Un nuevo cruce de trinos entre Gustavo Petro y Sergio Fajardo encendió el debate en las redes sociales, donde seguidores y contradictores de uno y otro fijaron posturas agudizando la polarización. Y en medio de ellos, el que se ha convertido en al punto de la discordia: el exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín Luis Pérez, un curtido dirigente político de arraigo liberal, por estos días cercano al petrismo y que tiene resistencia en sectores como el del senador Iván Cepeda, quien refiriéndose a él, reclamó recientemente que “las relaciones políticas del Pacto Histórico deben estar exentas de personas que hayan hecho parte del uribismo, hayan sido acusadas de complacencia con acciones del narcoparamilitarismo o señaladas por actuaciones corruptas. Rechazo cualquier alianza con el señor Luís Pérez”.

Resulta que Pérez estuvo este lunes en una reunión junto a Isabel Cristina Zuleta, líder del movimiento Ríos Vivos, candidata al Senado por la coalición de izquierda y una de las grandes contradictoras de Fajardo en el caso de Hidroituango, el que lo tiene en líos con la Contraloría. Si bien en el pasado, Zuleta y Pérez habían tenido serias diferencias, incluyendo denuncias e investigaciones penales, el devenir de la campaña político-electoral pareciera haberlos unido, en un encuentro en el que también estuvieron Fernando Henao, candidato a la Cámara por el Partido Liberal y Aldo Cadena, coordinador del petrismo en la Costa Caribe. Con una foto del por medio, con los cuatro posando entre sonrisas y buen ambiente.

Tantas mentiras, tantos insultos, tantas calumnias, y al final... pic.twitter.com/31kO3vaAy2 — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) November 29, 2021

La imagen, publicada en Twitter, generó la reacción de Fajardo, quien refiriéndose a ella escribió: “Tantas mentiras, tantos insultos, tantas calumnias, y al final...”. mensaje que tuvo la riposta de Petro, quien le contestó: “Al final, él se reunió con las comunidades de Hidroituango y tu no”, en una clara defensa de Pérez. A lo que el precandidato dentro de la Coalición Centro Esperanza señaló, también en la misma red social: “Isabel no es ‘las comunidades de Hidroituango’, Gustavo. No sólo me reuní con los habitantes de Ituango, sino que implementé un ambicioso plan social en la zona. En lo que sí no tuve participación fue en la Operación Orión. Feliz noche”. Como se sabe, Pérez era el alcalde cuando, en 2002, el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe desarrolló la acción militar en la comuna 13 de la capital antioqueña, en la que se denunciaron desapariciones, torturas y asesinatos por parte de grupos paramilitares y por la fuerza pública.

Al final él se reunió con las comunidades de hidroituango y tu no. https://t.co/ey0E2c47z0 — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 30, 2021

La misma Isabel Cristina Zuleta salió a mediar en la discusión y le respondió también a Fajardo: “¿Y por qué no voy a asistir a una reunión con Luis Pérez? Ojalá Sergio Fajardo me acepte la que siempre he pedido. Siempre dispuesta a conversar. Y tanto alboroto que hacen ahora los fajardistas y no cuando por primera vez nos reunimos con Luis Pérez”. Y en otro trino enfatizó: ¿Qué esperan de un proceso social que siempre ha buscado el diálogo con todos los actores que permita avanzar en la justicia para comunidades? No es la primera vez que me reúno con Luis Pérez, pero tampoco soy la encargada de ningún acuerdo”.

Ahora, la cercanía de Pérez con el Pacto Histórico es algo innegable. Es actualmente precandidato presidencial independiente y la semana pasada se reunió con el expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal, para proponerle una alianza con la alianza de izquierda para escoger un candidato único para 2022, propuestq eu fue rechazada por el exmandatario.

“El Partido Liberal es un partido centenario y ha ganado la Presidencia con sectores progresistas, que tienen y sienten los dolores de los ciudadanos. Le propuse al expresidente Gaviria que el partido escogiera un candidato único en una convención y que compitiera, en marzo de 2022, en una consulta popular con el candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro, para empezar a unir las fuerzas progresistas del país”, afirmó. Sin embargo, Pérez reveló que no encontró en Gaviria “una disposición” para aceptar su idea, manifestando que “el Partido Liberal perdió la vocación de poder presidencial”, por lo que exhortó a los “liberales rebeldes” a que se aglutinen “para tomar decisiones en el futuro sobre cómo enfrentar el camino hacia la Presidencia de la República”.