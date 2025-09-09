Federico Gutiérrez y Alejandro Eder se reúnen con subsecretario de Estado de EE.UU.

Alejandro Eder, alcalde de Cali; Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE. UU.; y Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, reunidos en agenda de seguridad de los mandatarios regionales. Foto: Archivo Particular

Dando continuidad a su agenda en los Estados Unidos, los alcaldes Federico Gutiérrez (Medellín) y Alejandro Eder (Cali) sostuvieron un encuentro con Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos, en una reunión que se centró especialmente en seguridad, comercio e inversión social.

Landau, quien representó al gobierno de Donald Trump durante los honores al senador Miguel Uribe Turbay el pasado mes de agosto, recibió a los mandatarios regionales en medio de las tensiones que se han presentado entre la Casa de Nariño y Oficina Oval, y de forma coincidente con la decisión que tomará la Casa Blanca este mes sobre la posible descertificación de Colombia en la lucha antidrogas.

Sobre la reunión, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló el encuentro como exitoso y muy importante para “fortalecer las relaciones sub nacionales con las ciudades y las regiones en Colombia”. El mandatario puntualizó en la necesidad de mantener la cooperación entre los dos países, y el impacto que esto tiene para las regiones.

En su mensaje Gutiérrez puntualizó que Colombia “no cederá ante el Narco Terrorismo y el crimen”, e insistió que junto con Eder “Seguimos la agenda en Washington”. Respecto al mandatario de Cali, este recordó en la importancia estratégica que tienen los Estados Unidos para su ciudad y departamento, manifestando, además, que “para Cali es fundamental seguir fortaleciendo esta relación, en especial hoy que nos quieren devolver a épocas del narcoterrismo”.

A lo anterior el alcalde también señaló que durante esta gira por Washington “esperamos profundizar apoyos en materia de seguridad ciudadana, antiterrorismo y la atracción de nuevas inversiones que generen empleo para nuestra gente”.

Muy importante encuentro con Christopher Landau @DeputySecState Sub Secretario de Estado del Departamento de Estado de los Estados Unidos 🇺🇸 @StateDept .

Trabajando con mucho amor por Medellín y por Colombia 🇨🇴.

Tratamos asuntos relacionados con Seguridad, Comercio e inversión… pic.twitter.com/ShmoSnVwXf — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 9, 2025

Choque con el Gobierno central

La gira emprendida el pasado 7 de septiembre provocó el rechazo del gobierno nacional luego de que el presidente Gustavo Petro manifestara que los mandatarios regionales no deben estar inmersos en la política exterior de Colombia, y tampoco son voceros del país en esta materia.

Al respecto, y ya con la gira en marcha, el ministro del Interior, Armando Benedetti señaló que estos alcaldes de Medellín y Cali “por ser distritos especiales, se rigen por la Ley 1617 de 2013, y en lo que la ley no contenga se aplica la ley 136 de 1994 que desarrolla el artículo 328 de la Constitución”, sustentando así que ni Eder ni Gutiérrez podrían haber salido del país.

Benedetti señala que si el Concejo de sus respectivas ciudades no daba el aval para las salidas, tendría que ser el presidente Gustavo Petro quien diese este aval. “Los servidores públicos solo pueden hacer lo que la ley les faculte, ningún alcalde está facultado para representar o hablar en el extranjero en nombre del Estado”, dijo el ministro, quien ya anunció medidas judiciales contra los dos mandatarios distritales.

