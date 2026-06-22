Felipe Harman volvería a la ANT: Gobierno Petro publica su hoja de vida

Juan Felipe Harman, director de la ANT. Foto: Cortesía

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Luego de conocer los resultados de segunda vuelta presidencial, en su fase de preconteo, Juan Felipe Harman se alista para retornar a la dirección de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). El funcionario había dejado su cargo para impulsar la campaña de Iván Cepeda a principios de junio.

Así quedó constatado en la página oficial del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) donde esta entidad realizó la publicación de su hoja de vida. Allí se estimaría el retorno de Harman a la dirección de la ANT, cargo que dejó el pasado 5 de junio, de forma oficial.

En contexto: Se hace oficial la salida de Felipe Harman de la ANT

Los argumentos que Harman entregó tras su salida señalaban que era hora de dar un impulso a la campaña presidencial de Cepeda luego de que este quedara relegado en los comicios de primera vuelta. De hecho, una vez se hizo oficial su salida inició recorridos por todo el país en los que reforzó el mensaje de respaldar el legado del presidente Petro.

Sin embargo, una vez se conocieron los resultados de segunda vuelta en los que el aspirante de Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, obtuvo 12,9 millones de votos y Cepeda se quedó, en el preconteo, con 12,7, desde el gobierno Petro se alistó su retorno a esa entidad para el remate de mandato.

Cabe señalar, además, que Harman había dialogado su salida con el presidente Petro, esto durante unas reuniones en la Casa de Nariño en las que también participaron otros funcionarios con los que se estimó la posibilidad de “reforzar” la campaña presidencial. Ese paso solo lo dio el exdirector de la ANT, que ahora volvería a su cargo.

En esa entidad no se había nombrado a nadie en propiedad, razón por la que Harman ocuparía sin problema ese mismo cargo. Se espera que el funcionario sea quien entregue el balance de resultados que varias oficinas del gabinete ya están preparando para realizar el empalme con la administración entrante de Abelardo de la Espriella.

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