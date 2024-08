Fichas de Centro Democrático reafirman su intención de lanzarse a las presidenciales

Las senadoras María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Paloma Valencia, y el senador Miguel Uribe Turbay han hecho manifiesta su intención de ser precandidato presidencial del Centro Democrático. Foto: Archivo Particular

Esta semana, varios congresistas del Centro Democrático volvieron a insistir en su intención de lanzarse como precandidatos a las elecciones presidenciales de 2026. El mismo líder del partido, Álvaro Uribe, ha dicho que confía en que la colectividad podrá volver a poner un mandatario en la Casa de Nariño.

Este jueves, la senadora María Fernanda Cabal publicó un trino en el que indicó que fue “fundadora” del partido y seguirá insistiendo en sus aspiraciones. La congresista ha aparecido también en las listas de posibles candidaturas en procesos electorales anteriores, pero no ha sido escogida.

“Seré la candidata de mi partido y lo haré con todo orgullo representando a millones que claman orden y libertad”, afirmó Cabal.

Que le quede claro al país. Yo soy Centro Democrático, soy fundadora, aquí estoy y aquí me quedo. Seré la candidata de mi partido y lo haré con todo orgullo representando a millones que claman orden y libertad.#SoyOpositor 🇨🇴 pic.twitter.com/wypnHWrmYS — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) August 29, 2024

Paola Holguín también le confirmó a El Espectador que continúa en la lista de los que buscan hacer parte de los candidatos que competirán en 2026. Además, ha recalcado que en el partido los liderazgos femeninos siempre han sido clave, tanto en el interior de la colectividad— con secretaría general y dirección— como en el Congreso.

Por su lado, la senadora Paloma Valencia le dijo a El Heraldo en una entrevista que esperaba “ser la primera mujer presidente de Colombia, con la ayuda de Dios y de los colombianos”. La congresista anunció su candidatura desde finales de 2023 y, en ese momento, le dijo a El Espectador.

Valencia también ha sido de los nombres más sonados para llevar la candidatura del partido desde el 2018. En ese momento, sin embargo, quien lo hizo fue Iván Duque, quien luego llegó a la presidencia.

Miguel Uribe Turbay ratificó ante La FM que analiza la posibilidad de lanzar una candidatura. No obstante, afirmó que tomará la decisión “en el momento que [le] corresponda”.

“Lo he pensado y me han pedido que sea precandidato para las elecciones presidenciales de 2026. La idea me entusiasma, pero la decisión la tomaré en el momento que me corresponda. Yo hago política porque tengo una obsesión por ser servicial y útil. La nueva política es de servicio y resolver los problemas. Si yo puedo servir lo voy a hacer”, le dijo a la mesa de trabajo del medio radial.

Otro congresista que había hecho expresa su intención de ser precandidato fue Andrés Guerra Hoyos. El pasado enero anunció que se sumaba a la lista y en mayo volvió a insistir en su aspiración, afirmando que recorrería el país para acercarse al electorado.

Por el momento, no se ha definido un mecanismo en el partido para escoger a la persona que los representará en las primarias interpartidistas de marzo de 2026.

