La Flip advierte posible “acoso judicial” a periodistas en medio de las elecciones

“Es lesiva y afecta la divulgación de una investigación de interés de la ciudadanía, particularmente si se tiene en cuenta el contexto actual, previo a las elecciones locales”. Esta fue la respuesta de la Flip a la decisión de Editorial Planeta de no publicar el libro con la investigación que, durante dos años, Laura Ardila realizó sobre los Char, una de las familias políticas más poderosas del país.

La periodista hizo la denuncia este domingo en su columna de El Espectador, en la que aseguró que, inesperadamente, la editorial le informó que no publicarían el libro para evitar el “riesgo legal de una eventual demanda por daños morales”. Según Ardila, aunque el libro estaba a punto de pasar a la etapa de impresión, la editorial suspendió el proceso sin más explicaciones.

“Hago pública esta historia porque creo que no solo es lamentable, sino que es de absoluto interés público que una investigación periodística relevante no pueda ver la luz (...) Además, lo cuento porque la no publicación de este libro abre una posibilidad de riesgo para mí, debido a que muchos de los personajes a los que alude la historia ya saben que este existe, pero —al menos que yo sepa— no conocen aún su contenido”.

Para la Flip, la denuncia despierta inquietudes sobre “qué hechos activaron esta decisión y si hay un motivo distinto al expresado por la editorial”. La organización asegura que, teniendo en cuenta la coyuntura electoral, la posible censura se convierte en un obstáculo para que los votantes conozcan la información relevante sobre un grupo político que tiene interés en estas elecciones regionales.

“La periodista enfrenta un obstáculo adicional, ya que sostiene que la editorial tampoco le ha entregado el manuscrito de su obra, lo que le impide acudir a otras editoriales para que se publique este año. A pesar de que la editorial enfatizó en que le entregaría el manuscrito de manera inmediata, han pasado varios días y esto no ha sucedido. Planeta fue consultada por la FLIP y dijo que “existía un acuerdo de confidencialidad por lo que no podían referirse al tema”, agregó la fundación.

Por otra parte, hizo un llamado de atención sobre lo que llamó una “tendencia de personas poderosas” para silenciar denuncias de interés público a través de herramientas legales. Aseguró que desde 2008 han documentado el acoso judicial a periodistas y brindado apoyo legal en 304 casos, que han afectado a 283 periodistas y 145 medios.

Por último, alerta frente a la posibilidad de que este tipo de medidas aumenten en el marco de las elecciones y motiven a medios de comunicación y editoriales a adoptar medidas similares a las de Planeta, para prevenir líos jurídicos. “Esta situación puede generar un efecto inhibidor sobre periodistas que hacen investigación y veeduría sobre candidatos y las elecciones que se aproximan”, concluye la Flip.

