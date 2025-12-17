Logo El Espectador
Política
Estos son los rostros y lazos en la pelea por el Fondo de Adaptación que agrietó al Gobierno

Una docena de funcionarios del Gobierno, congresistas y contratistas son los protagonistas de la más reciente pelea en las filas del petrismo por los ruidos de corrupción en una entidad que maneja más de COP 1,1 billones. Todos están bajo la lupa de los órganos de control.

David Efrén Ortega
David Efrén Ortega
17 de diciembre de 2025 - 11:05 a. m.
De izquierda a derecha: Angie Rodríguez, Carlos Carrillo, Armando Benedetti, Katherine Rojas, Andrés Charry, Francisco Pareja, Julio Elías y Berenice Bedoya.
De izquierda a derecha: Angie Rodríguez, Carlos Carrillo, Armando Benedetti, Katherine Rojas, Andrés Charry, Francisco Pareja, Julio Elías y Berenice Bedoya.
Foto: Archivo Particular

Mientras el presidente Gustavo Petro guarda silencio sobre un caso de posible corrupción que ha revivido los fantasmas del saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en torno a él se tejen versiones de conspiraciones, traiciones y movidas políticas que podrían terminar en un nuevo remezón de cargos a siete meses y 21 días del final del Gobierno. Entre tanto, en los órganos de control, la Fiscalía y hasta el Congreso siguen con lupa los nombramientos y contrataciones de la entidad en cuestión.

Se trata del...

David Efrén Ortega

Por David Efrén Ortega

Periodista de la Universidad Javeriana. Tiene experiencia en el cubrimiento de política, paz y memoria. Premio CPB en la categoría de Medios Digitales.@davidortegasodortega@elespectador.com
Conoce más

ERWIN JIMENES(18151)Hace 47 minutos
Otra "crisis"..vab 86...jajajajaja.
