Estos son los rostros y lazos en la pelea por el Fondo de Adaptación que agrietó al Gobierno

De izquierda a derecha: Angie Rodríguez, Carlos Carrillo, Armando Benedetti, Katherine Rojas, Andrés Charry, Francisco Pareja, Julio Elías y Berenice Bedoya.
Foto: Archivo Particular
Mientras el presidente Gustavo Petro guarda silencio sobre un caso de posible corrupción que ha revivido los fantasmas del saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en torno a él se tejen versiones de conspiraciones, traiciones y movidas políticas que podrían terminar en un nuevo remezón de cargos a siete meses y 21 días del final del Gobierno. Entre tanto, en los órganos de control, la Fiscalía y hasta el Congreso siguen con lupa los nombramientos y contrataciones de la entidad en cuestión.
Se trata del...
Por David Efrén Ortega
Periodista de la Universidad Javeriana. Tiene experiencia en el cubrimiento de política, paz y memoria. Premio CPB en la categoría de Medios Digitales.@davidortegasodortega@elespectador.com
