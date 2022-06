Fracasó revocatoria del alcalde de Cúcuta: no votó ni el 2 % de los habilitados

De los 71 procesos de revocatoria que han llegado a las urnas, apenas dos han prosperado. Foto: Óscar Pérez

La revocatoria contra el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez (Alianza Verde), no tuvo éxito. A las 8:00 a.m. se abrieron las 915 mesas instaladas en 78 puestos de votación, donde podían depositar sus votos los 616.331 ciudadanos habilitados (328.059 mujeres y 288.272 hombres). No obstante, para la revocatoria que tuvo un costo de $4.460 millones apenas acudieron a las urnas 11.555 personas, es decir un 1,8 % del potencial electoral.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político

La votación fue apretada y la jornada se desarrolló de forma tranquila. “Los habitantes de la ciudad de Cúcuta acudieron en completa calma a las urnas. La Registraduría del siglo XXI le sigue cumpliendo a la democracia colombiana con el desarrollo de procesos electorales con plenas garantías para todos”, dijo el registrador Alexander Vega Rocha al cierre de la jornada en la que ganó el Sí, con el apoyo de 6.759 cucuteños, mientras que por el No lo hicieron 4.686. Además hubo 73 votos nulos y 37 papeletas se depositaron sin marcar.

A pesar de que ganó el Sí, para que la revocatoria tuviera éxito se requería la votación de por lo menos 130.565 personas, por lo que Yáñez continuará fungiendo como alcalde de Cúcuta hasta el 31 de diciembre de 2023. El mandatario celebró el abstencionismo, pues lo considera un mensaje claro de que la ciudadanía ratifica el proyecto que venció en las urnas en octubre de 2019.

Finaliza el preconteo de votos de las elecciones para revocatoria del alcalde de Cúcuta, Norte de Santander. La jornada transcurrió con total tranquilidad. pic.twitter.com/jnjcxOBOg5 — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 26, 2022

En diálogo con el diario local La Opinión, Yañez aseguró que “este no es el trabajo de una persona ni es el logro sino de un equipo, de una ciudad. El respaldo no es solamente para todos aquellos que se quedaron en la casa, que son más de 500.000 ciudadanos que apostaron con su silencio el voto positivo de que el alcalde está haciendo un buen trabajo”.

En su cuenta de Twitter, Yáñez escribió que se siente reelegido, lo que aumenta el compromiso con la ciudad. “Gracias por demostrar que los corruptos no volverán. Que de nada valieron sus millones en las calles, sus mentiras, sus calumnias, noticias falsas y engaños a los cucuteños. La ciudad no les cree y eso hoy quedó demostrado por segunda vez”, escribió.

Con la votación de la revocatoria contra el alcalde de Cúcuta ya se completan 71 elecciones que buscan revocar el mandato de algún gobernante, con todas las implicaciones que tiene llegar hasta ese punto pues vale recordar casos como los de Enrique Peñalosa en Bogotá y Daniel Quintero en Medellín, que a pesar de tener comités sólidos detrás no lograron llegar a las urnas. Y en toda la historia del país solo dos revocatorias han tenido éxito: en Tasco (Boyacá) y en Susa (Cundinamarca).

La conclusión de la jornada generó varias reacciones. Una de ellas fue la del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, contra quien se impulsó un proceso que no pudo llegar a las urnas por líos con las firmas. “Después de estos procesos nadie gana nada. Se perdieron 4 mil millones. Se dividió una ciudad. Alcalde, termine su periodo”, expresó el mandatario una vez se conocieron los resultados de la votación.

Juan Fernando Cristo, político cucuteño y excandidato presidencial por la Coalición Centro Esperanza, crítico por su parte “la absurda e inconveniente convocatoria a la revocatoria del alcalde de Cúcuta” y preguntó quién responderá por los más de $4.000 millones que costó. “Generaron interinidad, se gastaron en forma innecesaria unos recursos y causaron daño a la actividad económica de la ciudad”, añadió Cristo.