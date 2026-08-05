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Francia Márquez cierra su paso por la Vicepresidencia tras una gestión accidentada

La vicepresidenta deja el cargo tras haberse convertido en la primera mujer negra en asumir esa responsabilidad y se retirará de los reflectores políticos buscando volver al activismo. Su periodo estuvo marcado por un quiebre evidente con el presidente Gustavo Petro, una salida accidentada del Ministerio de Igualdad y una agenda enfocada en las relaciones con África y las reparaciones históricas.

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María José Barrios Figueroa
María José Barrios Figueroa
05 de agosto de 2026 - 02:05 a. m.
La vicepresidenta Francia Márquez terminará su periodo el 7 de agosto y se dedicará al activismo, tras un mandato marcado por la fractura de su relación con el presidente Gustavo Petro.
La vicepresidenta Francia Márquez terminará su periodo el 7 de agosto y se dedicará al activismo, tras un mandato marcado por la fractura de su relación con el presidente Gustavo Petro.
Foto: Eder Rodríguez

Cuando el ahora presidente Gustavo Petro eligió a Francia Márquez como su fórmula vicepresidencial, en marzo de 2022, le dijo que tendrían una relación “uno a uno” y la toma de decisiones sería muy horizontal. Cuatro años después, la vicepresidenta tiene sede en Bogotá, también despacha desde Cali, sin el título de ministra de la Igualdad que tuvo por menos de dos años, y busca sacar pecho por los proyectos que asumió y que, para muchos, no llenaron los vacíos que prometió con su llegada al poder.

La distancia que separa a Petro y Márquez...

María José Barrios Figueroa

Por María José Barrios Figueroa

Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género.@mariabarriosfmbarrios@elespectador.com
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Ptolomeo(73769)Hace 17 minutos
No solo la discriminación partió de Petro sino casi toda Colombia auspiciado igualmente por los medios de comunicacion que se encargaron de crearle un mal ambiente a esta señora por ser negra, y de origen humilde. Que decir del CD con la racista y homofobica Cabal junto al ordinario y falso representante de afros polo polo. En Colombia no se ha superado el racismo colonial.
antonio bonilla(7747)Hace 30 minutos
Su paso por la vicepresidencia fue como un rayo de sol que atraviesa un cristal sin mancharlo ni romperlo.
Marco Posada(53341)Hace 37 minutos
Buenas intenciones sin los músculos más importantes: cerebro y modales.
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