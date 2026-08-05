Francia Márquez cierra su paso por la Vicepresidencia tras una gestión accidentada

La vicepresidenta Francia Márquez terminará su periodo el 7 de agosto y se dedicará al activismo, tras un mandato marcado por la fractura de su relación con el presidente Gustavo Petro. Foto: Eder Rodríguez

Cuando el ahora presidente Gustavo Petro eligió a Francia Márquez como su fórmula vicepresidencial, en marzo de 2022, le dijo que tendrían una relación “uno a uno” y la toma de decisiones sería muy horizontal. Cuatro años después, la vicepresidenta tiene sede en Bogotá, también despacha desde Cali, sin el título de ministra de la Igualdad que tuvo por menos de dos años, y busca sacar pecho por los proyectos que asumió y que, para muchos, no llenaron los vacíos que prometió con su llegada al poder.

La distancia que separa a Petro y Márquez...