Francia Márquez reconoce que ha recibido poca ayuda del Gobierno: “ha sido sin garantías”

En un evento público para conmemorar los 174 años de la abolición legal de la esclavitud en Colombia, la vicepresidenta Francia Márquez cuestionó el poco apoyo que ha recibido desde el Gobierno Nacional para cumplir su papel y su misión en la Vicepresidencia. Agregó que no comparte la decisión del presidente Gustavo Petro de apartarla del Ministerio de la Igualdad.

Márquez empezó su discurso diciendo que todas las acciones que ha podido realizar desde la Vicepresidencia para frenar brechas y enfrentar la discriminación ha sido gracias a la cooperación internacional y los recursos de las administraciones locales. Resaltó que no ha tenido garantías desde la Casa de Nariño.

“En este gobierno me ha tocado llegar a los territorios y a veces tocarles las puertas a los alcaldes para que financien una reunión de articulación interinstitucional. Lo que he podido lograr lo he hecho en articulación con cooperación internacional para cumplir la tarea y que mi gente no termine diciendo que llegar aquí no ha servido para nada“, dijo la vicepresidenta.

Y agregó: “Ha sido sin garantías económicas, sin presupuesto concreto asignado a la Vicepresidencia para hacer el trabajo”.

Además, resaltó que no comparte la decisión que tomó el presidente Gustavo Petro de pedirle la renuncia del Ministerio de la Igualdad, cartera que ahora ocupa Carlos Rosero, quien fue asesor de Márquez y terminó enemistado con ella por las presuntas movidas detrás de su nombramiento.

“Ustedes saben que estuve por año y medio creando una nueva institución. Desde hace cien años no se creaba un ministerio de cero. Sin embargo, cuando ya estaba lista para llevar la inversión a territorio, el presidente tomó la decisión de apartarme del cargo, decisión que respeto, pero no comparto”, señaló.

“Digo todo esto para que sepan que no ha sido fácil llegar aquí”, concluyó la vicepresidenta, quien dijo estar con total disposición para seguir cumpliendo sus funciones y metas.

En varias oportunidades, el círculo cercano a Márquez ha confirmado que la relación con el presidente Petro se enfrió drásticamente tras su salida del gabinete ministerial y que incluso, la vicepresidenta no ve como opción participar de la mano del Pacto Histórico en la contienda electoral con su movimiento Soy porque Somos.

