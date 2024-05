“No me pueden pedir más, estoy cumpliendo los procedimientos”: Márquez sobre Minigualdad

La vicepresidente y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, asistió este 7 de mayo al Congreso para un debate de control político al que fue citada en la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer para dar a conocer cuáles han sido las acciones para proteger a las mujeres. A la salida de la cita, Márquez defendió la ejecución presupuestal de su ministerio y dijo que está actuando dentro de los términos de la administración pública.

“Este es un ministerio que está en construcción. Hacía cien años que no se construía una institución de cero y nosotros en tiempo récord tenemos proyectos para que arranquen en su ejecución. No me pueden pedir más allá, estoy cumpliendo los procedimientos definidos por el Estado en términos de administración pública”, indicó la ministra.

Y agregó: “Pasarme esos procedimientos por encima para dar una respuesta no es posible. Estoy formulando los proyectos en el tiempo establecido, estamos definiendo los proyectos de inversión y creando equipos”.

Uno de los proyectos líderes del ministerio es “Jóvenes en Paz”, que entrega una transferencia de un millón de pesos durante un año a jóvenes que están en riesgo de entrar a la delincuencia. Con fecha de corte al 8 de abril, 1.632 jóvenes de Buenaventura, Quibdó, Bogotá, Puerto Tejada y Medellín han sido seleccionados como beneficiarios.

Márquez fue citada por la representante de la Alianza Verde Carolina Giraldo, quien le hizo un llamado por la baja ejecución de la cartera, de la que dijo, tiene una responsabilidad significativa en la lucha por la seguridad y bienestar de las mujeres.

“El ministerio de la Igualdad tiene una responsabilidad enorme en cómo en los próximos gobiernos se siga fortalecienod la institucionalidad y los recursos hacia las mujeres. Fantástico que lo tengamos en funcionamiento, pero llegó la hora de la ejecución. Hay que meterle el acelerador”, indicó Giraldo.

