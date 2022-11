Francia Márquez denuncia racismo de funcionarios en el gobierno

La vicepresidenta Francia Márquez participó en el Foro Tendencias, en España. Foto: Vicepresidencia de la República

Las declaraciones de la vicepresidenta se dieron en el marco del Foro Tendencias, en España, donde entabló una conversación con la directora del diario El País, Pepa Bueno. En dicha conversación, Márquez habló sobre el programa del gobierno encabezado por el presidente Gustavo Petro, el ascenso al poder como vicepresidenta de Colombia y particularmente sobre el racismo dentro de la actual administración.

“Ahora que soy vicepresidenta, no tendría que estar diciéndoles a los funcionarios públicos, incluyendo de nuestro propio gobierno, ‘respéteme, soy la vicepresidenta’. Si fuera un hombre mestizo o blanco no tendría que decirlo. Ese respeto está intrínseco. A mí me toca decirlo todo el tiempo”, comentó Francia Márquez.

Para Francia Márquez, esta dinámica de exigirles respeto a diferentes funcionarios es desgastante y más cuando la aclaración de ser la vicepresidenta lo hace, en sus palabras, “no solo por mi condición de mujer, sino por mi condición de mujer afrodescendiente” y no por una vanidad.

Otro tema del cual habló, relacionado con el racismo, fue sobre los insultos que recibe por ser afro, como las comparaciones que le hacen con animales.

“La ultraderecha, artistas comparándome con simios. Es decir, un pensamiento colonial de deshumanizar y expropiar la condición humana de las personas afrodescendientes e indígenas para someterlas a un proceso de esclavitud. Todavía esa narrativa sigue estando sobre la mesa”, explicó Márquez.

Seguido de estas declaraciones, la vicepresidenta explicó cómo la educación puede evitar el uso de expresiones racistas en Colombia, mencionando también que eso lo vive desde su cargo, “pero lo viven los niños y las niñas indígenas y afrodescendientes todos los días en el país”.

Cerrando la charla, invitó al gobierno de España y a Europa a unirse para combatir el racismo en una “agenda conjunta de reparación histórica” con el fin de deconstruir el racismo y las barreras sociales.