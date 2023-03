Francia Márquez denunció presencia de explosivos a su llegada a Chocó

Francia Márquez a su llegada a Chocó, departamento en el que denunció una posible acción violenta en su contra. Foto: Vicepresidencia de Colombia EFE - Vicepresidencia de Colombia

Este martes, Francia Márquez se desplazó a Chocó para representar al Estado en un acto de reconocimiento de responsabilidad por la operación Génesis, acción militar que dejó como resultado el desplazamiento de más de dos decenas de comunidades. A su llegada, la vicepresidenta confirmó una posible acción violenta en su contra.

“Cuando venía, llegué al aeropuerto y se me arrimó un policía de los mandos de esta región a decirme: ‘vicepresidenta, no está segura la región, hay al parecer una información de algunos explosivos que han colocado en la región y entonces colocamos en su consideración la posibilidad de ir o no ir al acto de reconocimiento’. Y les dije: ‘voy’”, fueron las palabras de Márquez.

Como señaló en su relato, a la vicepresidenta le habrían notificado sobre el peligro de que se ejecutara una acción violenta en su contra con explosivos, pero esta habría seguido adelante en su intención de asistir al acto de reconocimiento. Sobre todo bajo el entendido de que esta es una situación del día a día de los pobladores del departamento.

“Son las realidades que nuestro Gobierno con todo el esfuerzo se compromete a transformar. Hay quienes les interesa seguir sembrando miedo, zozobra, dolor, pero aquí hay un pueblo, hay un Gobierno que se coge las manos para cambiar ese dolor en alegría”, añadió la vicepresidenta en su discurso. Luego de esto, Márquez aceptó, a nombre del Estado, la responsabilidad por lo ocurrido en Riosucio y sus alrededores con la operación Génesis.

No es la primera vez que se denuncian posibles acciones violentas en contra de la vicepresidenta. El 10 de enero, Francia Márquez comentó en su cuenta de Twitter sobre un posible artefacto explosivo que fue dejado en el camino que usaba para llegar a su vivienda en Yolombó, en Suárez, Cauca.

“Integrantes de mi equipo de seguridad hallaron un artefacto con más de 7 kilos de material explosivo en la vía que conduce a mi residencia familiar en la vereda de Yolombó, en Suárez, Cauca. El mismo fue destruido de manera controlada por personal anti explosivos de la SIJIN”, dijo Márquez, que agregó que el informe de la Policía daba cuenta de que era un nuevo intento de “atentar contra mi vida”.

Todos estos posibles actos violentos en contra de la vicepresidente han hecho que se refuerce su seguridad e incluso se usen aeronaves para transportarla hasta su vivienda. Esto último ha causado gran controversia, pues varios sectores han criticado que se usen helicópteros de carácter estatal para que la segunda del Ejecutivo se transporte.

Ante los cuestionamientos por posible detrimento patrimonial ante el uso de las aeronaves, la vicepresidenta se ha limitado a decir que es por su seguridad y que se mantendrá usando dicho medio de transporte mientras su seguridad lo amerite.