“Creen que voy a abandonar el mandato”: Francia Márquez descarta salir del Gobierno

Vicepresidenta Francia Márquez y presidente Gustavo Petro. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Desde el departamento del Cauca, la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, descartó salir del Gobierno luego de las críticas que les lanzó a funcionarios y al presidente Gustavo Petro en el consejo de ministros transmitido en vivo. Dijo no tener intenciones electorales.

“Una de las narrativas que me han armado es decir que voy a abandonar el mandato que me dieron los colombianos para lanzarme a una candidatura presidencial. Hoy, para 2026 no tengo aspiraciones, después de que salga veremos”, dijo Márquez.

La vicepresidenta, quien ha estado acompañada en el Cauca por el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, y el director de Planeación Nacional, Alexander López, agregó que en lo que resta del mandato espera trabajar desde sus cargos.

En el anterior consejo de ministros que se transmitió en vivo durante seis horas, Márquez aseguró que no estaba de acuerdo con el nombramiento de Armando Benedetti como jefe de despacho y que se ha sentido irrespetada con varias actitudes de la canciller Laura Sarabia.

También indicó que le dolía que en su región le manifestaran que antes de la llegada del Gobierno los habitantes estaban mejor, cuestionando la política de la paz total del presidente.

Los pronunciamientos de la vicepresidenta se dan luego de los reparos que ha manifestado el presidente Petro frente al Ministerio de la Igualdad, que no está en firme y podría desaparecer en 2026 si su proyecto no es aprobado nuevamente en el Congreso.

Precisamente, Márquez estuvo reunida este miércoles en la capital con varios congresistas para discutir la presentación de un nuevo proyecto en el Legislativo, luego de que la Corte Constitucional declarara inexequible la ley que creó la cartera.

Márquez también ha tenido acercamientos con otro sector de la izquierda y que ya ha empezado a tener roces con el petrismo. Se trata del bloque que están formando el exalcalde de Medellín Daniel Quintero y el exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo.

