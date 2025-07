Vicepresidenta Márquez lideró cumbre mundial sobre partería en Cali

La vicepresidenta Francia Márquez lideró cumbre internacional de partería en Cali. Foto: Vicepresidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La vicepresidenta Francia Márquez lideró la realización de la Primera Cumbre Mundial de Parterías Tradicionales que finalizó este miércoles en Cali. La funcionaria resaltó el papel de las personas que se dedican a este oficio, particularmente, en los territorios donde hay dificultades para el acceso al sistema de salud y, en general, poca presencia del Estado.

“Hoy cuando se pone la vida en riesgo en el planeta, cuando vivimos una policrisis, cuando hay tanta incertidumbre del futuro que nos espera como humanidad, el papel de las parteras y parteros que persisten en el cuidado de la vida es fundamental”, manifestó Márquez.

Puede leer: ¿Ruptura total con Márquez? Petro le lanza dardos e izquierda no la busca para dialogar

Y añadió: “En territorios donde hay ausencia del Estado, ahí han estado las parteras, cuidando la vida. En territorios donde no llega el sistema de salud, ahí han estado las parteras poniendo sus saberes, transmitidos de generación en generación para cuidar la vida. Eso lo sé porque mi madre fue una partera y sus enseñanzas me permiten hoy entender cuando las mujeres hablan del cuidado de la vida que es lo que están hablando”.

En ese sentido, se comprometió a trabajar para que aumente el reconocimiento a este oficio y que dicho reconocimiento se refleje en “normas, instituciones, presupuestos, programas y decisiones institucionales que cambien de fondo la forma en que vivimos y cuidamos la vida en este país”.

También: MinHacienda ya realizó pago para los tiquetes aéreos de los senadores

La cumbre fue convocada por la Federación Nacional de Parteras Tradicionales Afrodescendientes de Colombia (Asoparupa). Contó con el acompañamiento de la Vicepresidencia, los ministerios de Igualdad y Equidad, de Salud y de las Culturas, así como por la OPS y la ONU. Durante los dos días del evento hubo conferencias, paneles, círculos de palabra y mesas de trabajo para promover el “intercambio de saberes sobre el uso de plantas medicinales y sistemas de salud tradicionales”, como indica un comunicado de la Vicepresidencia.

La vicepresidenta Márquez concluyó que “hay desafíos, hemos tenido avances, pero todavía nos falta. Esperamos seguir adelante en este último año que nos queda de gobierno. Gracias a todas las parteras y parteros por todo su trabajo, el cual lo han hecho de manera silenciosa, pero lo han hecho con el corazón”.

Le puede interesar: Así están quedando las comisiones que definirán el futuro de las reformas de Petro

La cumbre es uno de los eventos más recientes en los que ha participado la vicepresidenta Márquez, en medio de la cada vez más fría relación con el presidente Gustavo Petro. En el último consejo de ministros televisado, el jefe de Estado le lanzó varios dardos a su fórmula de campaña en 2022 por cuenta de nombramientos en el Ministerio de la Igualdad a los que Márquez se ha opuesto.

Durante el encuentro con su gabinete, que giró alrededor del presupuesto nacional del próximo año y duró cerca de tres horas, Petro aseguró que Márquez le advirtió que renunciaría si se oficializaban ciertos nombramientos.

Además: Así se concretó en 48 horas el último pulso entre Gobierno y Congreso por comisiones

La señora vicepresidenta me dice que se va y renuncia si yo pongo a Juan Carlos Florián y a la señora Amaranta Hank en el ministerio. Eso no es igualdad. Los funcionarios de Francia siguen en el ministerio y siguen sin ejecutar”, dijo. La afirmación evidencia un quiebre político que se ha venido profundizando desde su salida de la cartera de Igualdad a comienzos de este año.

Esa distancia se evidenció el pasado fin de semana. El sábado cuando no asistió a la convención nacional del Pacto Histórico, donde se oficializó la hoja de ruta del nuevo partido de cara a las elecciones de 2026. De hecho, El Espectador pudo confirmar que la vicepresidenta Márquez no ha tenido un papel activo en esas conversaciones. Y el pasado domingo, 20 de julio, cuando llegó por cuenta propia a la instalación del Congreso y no en la comitiva presidencial.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.