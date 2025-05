Márquez no sabe si participará en las marchas tras el hundimiento de la consulta

La vicepresidenta Francia Márquez. Foto: Vicepresidencia

Aunque tras el hundimiento de la consulta popular este miércoles en el Senado el presidente Gustavo Petro convocó a una ‘huelga general’, la vicepresidenta Francia Márquez dijo este jueves que no sabe si participará en las movilizaciones.

“No lo sé. Todavía no sé, puede que sí, puede que no. No depende de nada, depende de que debo concentrarme en gobernar y en responderle a Colombia”, afirmó.

Incluso fue más allá y se mostró indecisa sobre si seguirá asistiendo a futuras marchas convocadas por el Gobierno: “Ahora no tengo una respuesta sobre eso. [...] Yo he estado participando en todas las movilizaciones que se han hecho y casi siempre si tengo agenda de trabajo o tengo que ir a algún lado pues no he ido”.

Márquez se refirió a la reforma laboral que resucitó este miércoles y que será discutida en la célula que preside Angélica Lozano (Alianza Verde): “Si se avanza la discusión en la Comisión Cuarta, no hay necesidad de una movilización”.

“No estoy dubitativa. He hecho un llamado al diálogo, a un acuerdo nacional, y ese acuerdo consiste en que la reforma avance en el Congreso y garantice los derechos de los trabajadores”, agregó en diálogo con Caracol Radio.

Minutos después de que se hundiera la consulta, desde China, donde cumple agenda oficial, el presidente Petro le escribió a su ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre una ‘huelga general’ para enfrentar la decisión del Congreso

