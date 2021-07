Francia Márquez oficializa su aspiración presidencial en el Pacto Histórico

La lideresa ambiental insistió que su candidatura no es a nombre propio, sino a nombre de las poblaciones históricamente marginalizadas. No dudó en advertir que, en caso de sentir machismo o racismo dentro de la alianza de centro izquierda, dará un paso al margen para seguir su camino de forma individual.

Desde Santander de Quilichao, principal municipio del norte del Cauca, la lideresa ambiental Francia Márquez oficializó su aspiración a la Presidencia de la República y, a su vez, anunció su adhesión al Pacto Histórico. Lo que significa esto es que la caucana se someterá a la consulta popular de la alianza de la centroizquierda, el próximo 13 de marzo de 2022, y competirá junto a Gustavo Petro, Roy Barreras y Alexánder López, quienes son los únicos precandidatos hasta ahora.

Lo hizo este 21 de julio, un día simbólico para las poblaciones negras, recordando que para esa fecha, en 1821, se aprobó la Ley de libertad de partos, manumisión y abolición del tráfico de esclavos. Con esto envió un mensaje de autodeterminación y autonomía como mujer afro que aspira al mayor cargo del país.

“Este país en los último dos meses ha enviado un mensaje concreto, un mensaje de los jóvenes que se encuentran en las primeras líneas, un mensaje desde las mujeres, de los pueblos y es la necesidad de articularnos, con mensajes políticos, procesos alternativos para hacer un cambio”, dijo como las razones por las cuales decidió unirse al fin al Pacto Histórico, alianza de la que manifestaba que no era parte, pese a las insistentes invitaciones por parte de sus miembros.

Su propósito, dijo, es ganarles a sus contendores. “Mi principal expectativa es ganar la Presidencia, que el país tenga una mujer en la Presidencia”, sostuvo. Eso sí, enfatizó en que su aspiración no es a título personal, sino que con ella llegan las mayorías sociales. “Esto significa construir colectivamente”, insistió.

La aspiración que tiene, igualmente, la calificó como un mandato del pueblo para seguir “luchando por parir la dignidad y la justicia”. Y la agenda que planteará y defenderá está centrada en cuidar la vida, detener la guerra, seguir implementando el Acuerdo de Paz y entablar un diálogo permanente con todos los sectores.

Por eso habló de activar asambleas permanentes y populares, en las calles y territorios para construir un programa que incluya a todos, todas y todes, como dice, que sirva como amplificador de todas las voces y que repare la deuda histórica con los pueblos marginalizados.

Entre los imperativos que el Pacto Histórico debe contar y que con su presencia va a enfatizar son la justicia de género, la dignidad de los pueblos negros y la agenda ambiental.

Márquez tampoco olvidó el manifiesto que firmó junto a Estamos Listas y otras organizaciones de mujeres en Honda, Tolima, hace unos meses, en el que las feministas declararon que no servirían para replicar la política patriarcal. “Si estamos aquí y decidimos juntarnos con los compañeros es porque no me da miedo como mujer llegar al Pacto Histórico a disputarme un espacio, donde el espacio no es para mí, sino para el pueblo y para construir en solidaridad. Cuando sienta que el machismo o el racismo se expresa en este proceso o que no nos permitan construir, sin duda, mi voz siempre estará levantada”.

En ese sentido, también invitó a sus compañeros y a todo el Pacto Histórico a repensarse unas nuevas masculinidades, unas nuevas feminidades y una nueva forma de hacer política pensando en lo colectivo y no en lo individual.

Márquez no solo viene a aportar con la mirada del género, sino con la mirada transversal del género, como mujer negra. “Es el momento que esta Colombia se piense con el poder negro”, enfatizó.

El senador Gustavo Petro aplaudió la decisión de la lideresa de unirse al Pacto Histórico y prometió que desde la alianza se propenderá por “una gobernanza que tendrá como pacto la diversidad”. Y anuncio que “gane quien gane, si es un presidente o una presidenta, arrancará una nueva historia que es la de la indemnización histórica de los afrodescendientes”.

Así pues, el líder de la Colombia Humana prometió “hacer lo que diga Francia Márquez”, si es ella la que gana la consulta. Y aprovechó, a la vez, para invitar nuevamente a todas las fuerzas políticas de centro y de centro izquierda, entre ellas la Coalición de la Esperanza, para unirse en el Pacto Histórico y buscar ganar la primera vuelta a la Presidencia.

También Alexánder López y Roy Barreras le dieron la bienvenida a su nueva contendora política y reconocieron en ella los valores del pueblo que reclaman por una representación que no deje a nadie por fuera, especialmente no deje por fuera a las mayorías sociales.

“Queremos proponerle caminos distintos a este país, caminos que quienes ganen no sea Gustavo Petro, Alexánder López, Roy Barreras o Francia Márquez, sino que quien gane sea Colombia. Esta es nuestra apuesta colectiva”, concluyó la caucana.