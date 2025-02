“Mi vida corre peligro”: Francia Márquez habla sobre su papel en el Gobierno Petro

Vicepresidenta Francia Márquez y presidente Gustavo Petro. Foto: Vicepresidencia

La vicepresidenta Francia Márquez se refirió a la su posible salida del Ministerio de Igualdad, anticipada por El Espectador. A través de su cuenta de X, compartió una carta pública en la que aseguró que su “vida corre peligro” por “denunciar la corrupción y señalar lo que está mal”.

Aunque en la carta no lo dice de manera explícita, con la misiva quedaría en firme su salida del Ministerio de Igualdad, como lo anticipó El Espectador. En su reemplazo, llegaría Carlos Rosero.

En la misiva hace un balance de su gestión en el ministerio que se creó durante el Gobierno de Gustavo Petro, pero que está con fecha de caducidad dada por la Corte Constitucional por vicios de trámite en el Congreso. Además, aseguró que estaría en peligro e, incluso, afirmó que estarían buscando involucrarla en escándalos de corrupción.

Luego de publicada la carta, el equipo de la vicepresidenta compartió un audio de ella, en la que aseguró que “quieren dañar lo que con tanto esfuerzo hemos construido. Oportunidades para que los jóvenes tengan un futuro lejos de la violencia. Para que las mujeres vivan sin miedo. Y para que ninguna familia se acueste con hambre”.

“Hoy, mi vida corre peligro. Denunciar la corrupción y señalar lo que está mal tiene consecuencias. No me han atacado con argumentos, sino con amenazas contra mi vida y la de mi familia. Aún así, no me callarán”, escribió la vicepresidenta Francia Márquez en su carta pública.

“Colombianas, colombianos. Vine a este gobierno para trabajar por la igualdad, la equidad y la justicia social. No por la burocracia, ni por la politiquería, ni por los intereses que han frenado el verdadero cambio”, escribió Márquez.

Y agregó: “Me tocó poner el primer ladrillo, porque el ministerio era solo un papel. Lo hice con convicción y con la esperanza para cambiar la vida a millones de personas, pero cuando el compromiso no viene acompañado de las herramientas necesarias, el camino se vuelve más difícil”.

Aseguró que “por haber dicho estas verdades, intentan y seguirán intentando enredarme en escándalos o en maniobras políticas en mi contra”.

En el audio aseguró que “estoy aquí y seguiré adelante. No me van a frenar. Gobernar este país requiere valentía, transparencia y honestidad. Y yo estoy tranquila, porque la verdad está de mi lado. No olviden por qué estoy aquí. No es por cargo, no es por títulos. Estoy aquí por ustedes. Por quienes nunca han tenido voz en el poder. Por eso necesitamos unirnos. Necesitamos estar juntos”.

Además, aseveró que “yo no me aferro a un puesto”.

La carta se da horas antes de la programada presentación del nuevo equipo de ministros, tras el remezón ministerial. Hay expectativa de si Márquez asistirá al evento en el Teatro Delia Zapata en Bogotá.

En las últimas semanas se han presentado cambios en 12 de los 19 ministerios. Los nuevos ministros que ya se posesionaron son Laura Sarabia (Cancillería), Antonio Sanguino (Trabajo), María Fernanda Rojas (Transporte) y Yannai Kadomi (Cultura).

Además, ya hay cinco designados: Armando Benedetti (Interior), el brigadier general (r) Pedro Sánchez (Defensa), Lena Estrada (Ambiente), Patricia Duque (Deportes) y Edwin Palma (Minas). También, se está a la espera de conocer quiénes llegarían a las carteras de Comercio y de las TIC.

