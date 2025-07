Francia Márquez pide a Fiscalía investigar su mención en audio de Leyva contra Petro

Vicepresidenta Francia Márquez. Foto: Vicepresidencia

La vicepresidenta Francia Márquez solicitó a la Fiscalía adelantar investigaciones por el supuesto plan que habría puesto a andar el excanciller Álvaro Leyva en contra del presidente Gustavo Petro.

“Le he pedido a la fiscal General de la Nación que se investigue a profundidad los hechos que sugieren un supuesto plan para atentar contra nuestra democracia. Deben darse sin demora todas las claridades a que haya lugar”, escribió Márquez a la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

Y agregó: “Con mi conciencia tranquila, pero con firmeza insisto en mi rechazo ante los infames señalamientos que ponen en duda mi comportamiento frente a la autoridad que representa el presidente”.

En su comunicación a Camargo, la vicepresidenta pidió que, “sin demora, se adelanten las investigaciones judiciales a que haya lugar en aras de aclarar lo sucedido y de esa manera contribuir a mantener un orden justo”.

“Consecuente con la rectitud y moralidad que ha caracterizado mis actuaciones como vicepresidenta de República, cargo para el que fui elegida democráticamente, y por respeto a esa dignidad, sin temor y con la frente en alto, quedo a la expectativa la evolución de dichas averiguaciones”, concluyó.

En los audios del excanciller revelados por El País, se conoció que la vicepresidenta sería la persona con la cual Leyva buscaba reemplazar al presidente Petro. Incluso, que estaría conversando con ella en esa línea.

Justamente por esa mención, desde varios sectores se pidió a Márquez que se pronunciara, lo que hizo el pasado domingo, a través de un comunicado. En él, señala que no permitirá que su “nombre sea utilizado para alimentar intereses particulares ni rencillas que no contribuyen a la construcción de un país más justo y equitativo”.

“Lo he expresado en público y en privado, y no debe caber duda: jamás he traicionado, ni cuestionado la autoridad legítima del primer mandatario de la Nación. No existe la posibilidad de que me preste para conspiraciones. No me mueve el resentimiento ni la conveniencia, y a quienes creen que podrá utilizarme como instrumento de sus ambiciones, les digo: están profundamente equivocados”, se lee.

