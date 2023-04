Francia Márquez pide a todos los partidos respaldar la reforma a la salud

Francia Márquez pidió respaldar el proyecto de reforma a la salud. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

En medio de la incertidumbre por el futuro de la reforma a la salud, uno de los proyectos clave de la agenda social de Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez envió un mensaje público a todos los partidos políticos para que aprueben los cambios que plantea la iniciativa.

“Convoco a todos los partidos políticos a devolverle la dignidad al pueblo. Este es nuestro momento para erradicar el sufrimiento anacrónico que han tenido miles de familias colombianas. Aquellas familias que no han podido acceder a un tratamiento médico, un medicamento o una cirugía”, dijo Márquez.

El mensaje llega justo en el momento que el proyecto pasa por su peor momento, ya que luego de varias semanas de discusiones con los partidos, el Gobierno no accedió a los cambios estructurales que estos pedían, todo esto a pocos días de que inicien los debates formales del proyecto en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

El mal momento de la reforma a la salud

Este jueves, los partidos Conservador, Liberal y la U le enviaron un ultimátum a la ministra de Salud, Carolina Corcho, para que incluya, antes del martes de la próxima semana, los cambios que le solicitaron, ya que de lo contrario votarán en contra de la ponencia que radicó el Gobierno antes de Semana Santa.

Según el presidente de los conservadores, Efraín Cepeda, el Gobierno solo aceptó el 27 % de las proposiciones que las tres bancadas pusieron sobre la mesa como condición para acompañar el proyecto. El gesto fue tomado por los partidos como un desplante, por lo que incluso decidieron no volver a las reuniones programadas por el ministerio hasta que se demuestre la voluntad de cambiar el articulado.

En medio de la discusión, varios sectores criticaron la posición del Gobierno, pues aseguran que Petro prometió revisar las proposiciones y hacer cambios, pero no está cediendo en los puntos clave. “Una coalición de gobierno sin flexibilidad programática es imposible. O mejor, tarde o temprano se rompe”, dijo el exministro Alejandro Gaviria, quien salió del gabinete de Petro después de oponerse abiertamente a la reforma.

Los partidos insisten en que las EPS deben seguir recibiendo un porcentaje de los recursos del sistema. Además, piden garantizar la libre elección de los usuarios, la articulación de un sistema mixto y la implementación de fondos sin burocracia. Piden que la reforma garantice la existencia de un modelo privado de aseguramiento en salud y uno público de aseguramiento social. El primero sería operado por las EPS y el segundo quedaría en manos del Estado.

El Gobierno no se ha pronunciado sobre los reparos al proyecto, pero algunas voces aseguran que la ministra Corcho habría decidido no dar el brazo a torcer. Entre tanto, el Partido Liberal radicó una ponencia alternativa y no descarta presentar una nueva reforma a la salud que recoja las propuestas de los conservadores, la U y otros sectores políticos.

