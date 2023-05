Francia Márquez responde por financiación de Open Society al viaje a África

“Sé que muchos esperarán cuántos fueron los negocios que se realizaron, pero no funciona así; primero se establecen diálogos y mecanismos políticos y legales de cooperación internacional”. Con esas palabras, la vicepresidenta Francia Márquez entregó este miércoles desde Bogotá el balance de su misión oficial a Sudáfrica, Kenia y Etiopía y respondió a las críticas que recibió ese viaje.

Sobre estas últimas, reveló que en su encuentro con la presidenta de Etiopía, Sahle-Work Zewde, esta mandataria manifestó su inconformidad por los comentarios que se hicieron en la opinión pública colombiana alrededor de dicho viaje. Y en relación con la pregunta por los costos de esa misión y por el hecho de algunos sectores buscaron hasta cuál era el costo del combustible, la vicepresidenta respondió: “Esto no ha pasado en ningún otro Gobierno, ni con ninguna otra delegación; incluso yo he viajado a Europa, a Estados Unidos, y por esos viajes yo no vi preguntar por el combustible que se gastaba el avión; solo pasó porque era el continente africano”.

Y reiteró, como lo había hecho antes y como también lo dijo el presidente Petro, que alrededor de dicho viaje “hay un sesgo racial que se no se puede ocultar”.

De hecho, en la propia rueda de prensa en la que Márquez entregaba el balance, una periodista preguntó por la participación que tuvo la organización Open Society en la financiación del viaje. La vicepresidenta explicó que dentro de la delegación colombiana que viajó a África iban 26 personas de la sociedad civil entre artistas, líderes sociales y académicos, cuyos gastos no podía cubrir con recursos estatales.

Por esa razón, la Open Society asumió los gatos de esas personas, pues dicha organización tiene una agenda de cooperación en términos de justicia racial, según explicó. “¿Qué me pide a cambio? Asumir lo que estamos haciendo: una política que contribuya a la paz, a la justicia racial de este país; y que podamos avanzar en el desarrollo de las promesas que hicimos el presidente y yo en campaña”, sostuvo.

Estas son las claves de lo logrado en África, en donde se firmaron un total de 17 instrumentos de cooperación - 8 en Sudáfrica, 7 en Kenia y 2 en Etiopía - entre memorandos de entendimiento y cartas de intención.

Turismo y comercio

Este tema fue fundamental en la visita y particularmente en Kenia, país que ha hecho del turismo su principal apuesta económica. Según explicó el viceministro de Turismo, Arturo Bravo, de allí se traen lecciones en materia de turismo comunitario, de naturaleza y alrededor de la construcción de paz. El funcionario añadió que sostuvo reuniones con los ministerios de Turismo de los tres países visitados, donde ese tema tiene ministerio propio.

En Kenia y Etiopía también resultó un tema fundamental el café, asunto en el cual Colombia está presta a compartir su experiencia en esa industria.

El director de la Aerocivil colombiana explicó que en esta materia hubo avances significativos con Etiopía: se acordó una tercera frecuencia de conexión de Ethiopian Airlines para carga, con el objetivo de “aumentar la forma en que los empresarios colombianos pueden llevar sus productos a África”. Asimismo, se acordó avanzar con las aerolíneas colombianas para que desde Sao Paulo (Brasil) puedan conectar directamente a África, utilizando aeronaves de esa aerolínea.

Pero además, el funcionario contó que Ethiopian Airlines quedó con el compromiso de hacer un análisis para operar de forma directa desde Etiopía a Colombia. También se avanzó en conversaciones para flexibilizar las visas para que ciudadanos colombianos viajen a esos países.

Educación

Según la vicepresidenta, se acordó abrir becas para estudiantes en dos sentidos: tanto para que colombianos vayan a esos países africanos a formarse en las mejores universidades, como para que estudiantes de dichos países vengan a Colombia a estudiar.

En esta materia también resultaron claves los acuerdos alrededor del intercambio de idioma: Kenia está presta a formar a colombianos en el suajili, su idioma oficial y que además se habla en 15 países africanos así como Colombia se propone ofrecer maestros para enseñar el español.

Paz y diplomacia

Como se había anunciado durante la gira, Sudáfrica aceptó la solicitud de Colombia de ser país garante en los diálogos con el ELN y de tener una participación activa en lo relacionado a la Paz Total del Gobierno Petro. Esto, teniendo en cuenta la experiencia de esa nación en construcción de paz y reconciliación. Pero, además, la vicepresidenta contó que se firmó un acuerdo entre el Centro Nacional de Memoria Histórica colombiano con el Centro de Memoria del Apartheid en Sudáfrica.

En el viaje se concretó el hecho de que Colombia reabrirá su embajada en Etiopía y el vicecanciller Francisco Coy contó que próximamente también se abrirá en Senegal, donde ya hay luz verde de ese país. “En los próximos meses anunciaremos otras aperturas”, adelantó. Asimismo, a dichos países se les planteó la posibilidad de que abran embajadas en territorio colombiano.

Por parte de los países africanos, la Unión Africana planteó que Colombia tenga un embajador permanente en ese órgano que agrupa 55 países de África. La decisión está en manos del presidente Petro.