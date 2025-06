“No existe la posibilidad de que me preste para conspiraciones”: Francia Márquez

La vicepresidenta Francia Márquez respondió a los señalamientos. Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo

Tras conocerse los audios del excanciller Álvaro Leyva con un supuesto plan para sacar al presidente Gustavo Petro del poder, el gabinete (y varios sectores políticos) se pronunciaron para rechazar la situación. Entre ellas, varias pidieron a la vicepresidenta Francia Márquez explicar su posible participación en las acciones del exministro.

A través de su cuenta de X, Márquez se refirió a los audios revelados por El País de España. Aseguró que no permitirá que su nombre “sea utilizado para alimentar intereses particulares ni rencillas que no contribuyen a la construcción de un país más justo y equitativo”.

🚨 Comunicado a la opinión pública de la Vicepresidenta @FranciaMarquezM.



“Colombia necesita menos divisiones y más altura moral. No permitiré que mi nombre sea utilizado para alimentar intereses particulares”.



➡️ https://t.co/4rjkUrc9E9 pic.twitter.com/vsB7mFqHQ3 — Vicepresidencia Colombia (@ViceColombia) June 29, 2025

“Tengo la conciencia tranquila, la mente clara y el corazón firme. Respeto profundamente el orden constitucional, y dentro de este, la figura del presidente de la República como símbolo de la unidad nacional. Lo he expresado en público y en privado, y no debe caber duda: jamás he traicionado, ni cuestionado la autoridad legítima del primer mandatario de la Nación”, apuntó.

En esa línea, agregó que “no existe la posibilidad de que [se] preste para conspiraciones”. Márquez se habría referido también a las diferencias que mantiene con el mandatario, con quien tiene una relación fragmentada desde hace algunos meses y en la que su salida del Ministerio de Igualdad, así como estos audios, habrían sido un punto de quiebre.

“No me mueve el resentimiento ni la conveniencia, y a quienes creen que podrán utilizarme como instrumento de sus ambiciones, les digo: están profundamente equivocados. Mi carácter ha sido forjado en la lucha, mi dignidad no se negocia, y mi vocación de servicio no conoce atajos. He disentido cuando ha sido necesario, con respeto y sin estridencias, ejerciendo la crítica como un acto de honestidad y no como una forma de ruptura”, aseveró.

La polémica que generó el presunto plan de Leyva se enmarca en un contexto más grande de peleas en el interior del gabinete y de exfuncionarios de este con el propio jefe de Estado. El excanciller llegó a ser uno de los más cercanos a Petro, pero después de su salida, por orden de la Procuraduría en medio de la situación con el esquema de expedición de pasaportes, esta se enfrió.

Este año, ha publicado tres cartas en las que critica duramente al Ejecutivo, sus pullas más fuertes son dirigidas a la canciller Laura Sarabia y al ministro del Interior, Armando Benedetti.

Por el momento, el presidente mismo no se ha referido a la más reciente revelación.

Entre quienes se han pronunciado para rechazar la situación están no solo miembros del gabinete, como la canciller Laura Sarabia, quien calificó de “ruin y miserable”, y desde el Congreso, como la senadora María José Pizarro (Pacto Histórico), quien pidió a la Fiscalía investigar, sino desde otras orillas políticas.

Ruin y miserable. No encuentro mejores palabras para describir a Álvaro Leyva. La ambición desmedida por el poder lo llevó a conspirar contra nuestra institucionalidad.



Esto no es solo un ataque contra @petrogustavo, es un atentado contra la democracia misma. El mandato del… — Laura Sarabia (@laurisarabia) June 29, 2025

La senadora Angélica Lozano invitó a todos los sectores a “rechazar este atentado contra la democracia y exigir garantías”. Incluso el expresidente Álvaro Uribe se pronunció y pidió a Leyva aclarar los hechos.

“Nuestro precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay es un demócrata integral, un combatiente con las ideas y con los argumentos, una persona franca y genuina, no un golpista. Esperamos que el doctor Álvaro Leyva aclare”, dijo.

Nuestro precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay es un demócrata integral, un combatiente con las ideas y con los argumentos, una persona franca y genuina, no un golpista. Esperamos que el doctor Álvaro Leiva aclare.



Lo mismo frente a nuestra compatriota y candidata… — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 29, 2025

