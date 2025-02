“No me parecen las actitudes de Sarabia”: Francia Márquez en consejo de ministros

Resume e infórmame rápido

Luego de que el presidente Gustavo Petro decidiera transmitir en vivo su consejo de ministros y de iniciar con un “jalón de orejas” a varios de sus funcionarios, cada uno de ellos tuvo la oportunidad de referirse a sus gestiones y responder por los compromisos que tienen pendientes.

La primera en hablar fue la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, quien sorprendió al irse de frente contra Laura Sarabia, hoy canciller, y Armando Benedetti, recién nombrado jefe del despacho presidencial.

“Presidente, usted sabe que con el aprecio que le tengo le digo de frente las cosas que no me parecen en este Gobierno (...) no me parecen las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle que me respete. Y no me parece, y respeto a [Armando] Benedetti, pero no comparto su decisión de traer a este gobierno a esas personas que sabemos tienen gran parte de responsabilidad con lo que está pasando”, le dijo Francia Márquez a Petro.

A Márquez se sumó la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien dijo que como feminista y progresista no puede sentarse junto a Benedetti en la mesa de los consejos de ministros. Muhamad también dijo que las relaciones exteriores no están en manos del proyecto del progresismo.

Cabe anotar que, además de esas críticas, Francia Márquez se quejó por no tener una entidad robusta para responderle al país. Según dijo, a diferencia de los otros ministros, ella recibió “un papel con una designación” y tuvo que enfrentarse al reto de crear una nueva cartera, esto en relación con el Ministerio de la Igualdad.

Petro defendió a Armando Benedetti de críticas de Francia Márquez y Susana Muhamad

Tras las intervenciones de ambas ministras, el presidente Petro aseguró que no existe un “hombre perfecto”, que todos van a cometer errores y que el ser humano “necesita una segunda oportunidad”. El mandatario también dijo que Benedetti, como congresista, fue uno de los pocos que lo defendió en los debates que hizo contra la parapolítica.

“Cada ser humano tiene algo que vale. Aunque él no lo cree, no se ha dado cuenta, Benedetti tiene un toque de Jaime Bateman, que es la magia. No es lo mismo un cachaco haciendo política, que un costeño haciendo política (...) la perfección no existe, existe la segunda oportunidad”, dijo Petro.

