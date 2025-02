“Espero que el nuevo ministro honre esos compromisos”: Márquez sobre Minigualdad

La vicepresidenta defendió su gestión como Ministra de la Igualdad durante su primera aparición pública después de renunciar a la cartera. @FranciaMarquezM Foto: Redes S

En el primer evento público después de su salida del Ministerio de Igualdad y de las tensiones que se evidenciaron entre ella y el presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta habló sobre su gestión en la cartera. Márquez dijo que están listos temas como un acueducto entre Suárez-Morales, con un presupuesto asignado de $58.000 millones, y que el programa Jóvenes en Paz ya atiende a 15.000 beneficiarios.

Márquez también destacó que, en términos de infraestructura, el Ministerio de Igualdad es el “más grande del país”. “Espero que el nuevo ministro honre esos compromisos y los materialice”, precisó la vicepresidenta en referencia directa a su sucesor en Igualdad, Carlos Rosero, cuya hoja de vida ya está en la página de aspirantes de Presidencia.

“A mí no me tocó liderar una entidad ya creada; me tocó parirla, en todo el sentido de la palabra”, señaló.

El evento al que asistieron fue la entrega de la sede de la Universidad del Valle en Suárez, Cauca. Después de la ausencia de la vicepresidenta en el evento de posesión de los nuevos ministros del gabinete, se habría evidenciado la fractura en la relación entre el mandatario y Márquez.

Sin embargo, el mensaje de ambos fue de apoyo y reconciliación. “Usted está ayudando a construir paz”, declaró el presidente.

El Ministerio de Igualdad tiene algunos problemas. A comienzos de este año se le criticó, incluso por parte del jefe de Estado, por haber ejecutado solo el 2,4 % de su presupuesto durante el 2024. Muchas voces de la oposición señalaron a Márquez por su falta de resultados en este ministerio, el cual fue un punto importante durante la campaña del 2022.

Por otra parte, están los problemas legales de la creación de esta cartera. Todavía sigue pendiente presentar otro proyecto de acto legislativo que lo reviva, después de que la Corte Constitucional tumbara la ley que le dio origen tras hallar vicios en el trámite. El Gobierno tiene hasta junio de 2026 para lograr aprobar otro proyecto.

En el comunicado que publicó el 27 de febrero en referencia a su salida, Márquez aseguró que estaría en peligro e, incluso, afirmó que estarían buscando involucrarla en escándalos de corrupción.

“Hoy, mi vida corre peligro. Denunciar la corrupción y señalar lo que está mal tiene consecuencias. No me han atacado con argumentos, sino con amenazas contra mi vida y la de mi familia. Aun así, no me callarán”, escribió la vicepresidenta en su carta pública.

