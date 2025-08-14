Un adiós entre el dolor y la pugna política: así despidió Colombia a Miguel Uribe

Así fue el entierro y despedida de Miguel Uribe Turbay. Foto: Laura Isabel Sánchez Useche

Una imagen excepcional para la historia política colombiana. El Congreso en pleno, oficialistas y opositores, los presidentes de las altas cortes, embajadores, alcaldes, precandidatos presidenciales, la guardia presidencial y otras figuras del país en el Salón Elíptico del Legislativo, en completo silencio, en torno al ataúd de quien poco más de tres años atrás se posesionó en ese mismo recinto como el senador más votado en las elecciones de 2022.

A las 10:30 de la mañana de este miércoles 13 de agosto, Miguel Uribe Turbay fue despedido por...