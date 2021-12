Galán es el candidato único del Nuevo Liberalismo a la Presidencia por W

Juan Manuel Galán será el candidato del Nuevo Liberalismo dentro de la consulta de la Coalición de la Centro Esperanza que elegirá fórmula presidencial de los movimientos y partidos de centro. Foto: Gustavo Torrijos

Hasta ayer, el Nuevo Liberalismo tenía habilitada la inscripción de aspirantes al aval del partido para la Presidencia y el único que se presentó fue Juan Manuel Galán, hijo mayor de Luis Carlos Galán, uno de los fundadores de la organización política. La colectividad había señalado que si una sola persona manifestaba su deseo, esta sería su candidato o candidata única que competiría dentro de la Coalición Centro Esperanza.

Ni Galán ni el Nuevo Liberalismo han oficializado la candidatura única o informado al respecto. Y la otra persona que había manifestado su deseo de ser avalado por el partido, el senador Rodrigo Lara, también hijo de uno de los fundadores de la colectividad (Rodrigo Lara Bonilla) decidió no presentarse a la convocatoria que se abrió al considerar que era arbitraria y estaba hecho a la medida de Juan Manuel Galán.

“La encuesta unilateral y arbitraria que propone el Nuevo Liberalismo es similiar a las licitaciones que arma Emilio Tapia: para un solo proponente/candidato y adjudicada/celebrada en pleno período de fiestas de fin de año”, escribió en su cuenta de Twitter.

Eso sí, Lara ha advertido que interpondrá los recursos necesarios para que se den las garantías de un proceso democrático interno, equitativo y justo. Desde su oficina de prensa señalaron que, por ahora, se está estudiando qué mecanismos usar. Por ahora, el más seguro es la impugnación a la acreditación oficial de Galán ante el Consejo Nacional Electoral.

En una carta a los Galán, Lara quiso ilustrar la desigualdad que veía en el proceso de encuesta anunciado por el partido. “Juan Manuel, tú llevas casi un año haciendo campaña presidencial en la Coalición de la Esperanza y ostentando la vocería. Mientras tanto, sin haber podido participar en ningún debate televisivo en representación del Nuevo Liberalismo, en particular por efecto las dilaciones ostensibles de los trámites de ingreso, me encuentro con que en lugar de dirimir nuestras candidaturas de manera democrática y como corresponde como lo mínimo y justo, me quieren someter a una encuesta desigual contratada por el secretario general, persona que nunca ha ocultado sus abiertas simpatías electorales por tu campaña”.