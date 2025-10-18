Se intensifica puja partidista por el Congreso a la sombra de la campaña presidencial

Desde disputas en la casa Gaviria; el choque de poderes el la coalición de Fajardo y Galán; las coaliciones de los verdes y partidos pequeños; y las disputas internas en uribismo y petrismo marcan la parada en la precampaña por llegar al Congreso. Foto: Archivo Particular

El ajedrez político de las elecciones legislativas del 2026 está siendo agitado por una pelea silenciosa que se da bajo la sombra de la disputa por ser el sucesor presidencial de Gustavo Petro. Mientras que los reflectores están puestos en quiénes aparecerán en el tarjetón por comandar la Casa de Nariño, todas las fuerzas políticas buscan cómo frenar las disputas que se dan por aparecer en el primer lugar de las listas a Senado y Cámara; incluso, hay pujas familiares.

Sin María José Pizarro en los tarjetones legislativos de la consulta del...