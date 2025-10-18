Logo El Espectador
Se intensifica puja partidista por el Congreso a la sombra de la campaña presidencial

Incertidumbres jurídicas, intereses particulares y controversias familiares impactan en la construcción de las listas a Senado y Cámara. Todos los partidos, con petrismo y uribismo a bordo, mueven sus fichas. Esto está en juego.

Johan Sebastián Pérez Pinilla
Johan Sebastián Pérez Pinilla
18 de octubre de 2025 - 12:05 p. m.
Desde disputas en la casa Gaviria; el choque de poderes el la coalición de Fajardo y Galán; las coaliciones de los verdes y partidos pequeños; y las disputas internas en uribismo y petrismo marcan la parada en la precampaña por llegar al Congreso.
Foto: Archivo Particular

El ajedrez político de las elecciones legislativas del 2026 está siendo agitado por una pelea silenciosa que se da bajo la sombra de la disputa por ser el sucesor presidencial de Gustavo Petro. Mientras que los reflectores están puestos en quiénes aparecerán en el tarjetón por comandar la Casa de Nariño, todas las fuerzas políticas buscan cómo frenar las disputas que se dan por aparecer en el primer lugar de las listas a Senado y Cámara; incluso, hay pujas familiares.

Johan Sebastián Pérez Pinilla

Por Johan Sebastián Pérez Pinilla

Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
Héctor(20578)Hace 6 minutos
César Gaviria maneja el Partido Liberal como un FEUDO.
