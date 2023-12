Velasco negó que elección de gerentes de hospitales esté acordada con los liberales

Reforma a la Salud: Debate en la plenaria de la Cámara de Representantes Foto: Mauricio Alvarado / El... - Mauricio Alvarado

A falta de cinco artículos para la aprobación del segundo debate de la reforma a la salud, el Congreso y el Gobierno se enfrentan a una fuerte discusión sobre el artículo 42 del proyecto. Se trata de la elección de los gerentes o directores de hospitales públicos, que para algunos debe ser por concurso y para otros una facultad de alcaldes y gobernadores.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, es uno de los defensores de esta última opción, pues asegura que son los mandatarios locales los que responden políticamente por el servicio. Además, según explicó, existen dudas sobre la transparencia en los exámenes del concurso.

Varios aseguran que el ministro va en contra del propio presidente, que pidió meritocracia para esa elección, pero él señala que se trata de la misma propuesta: implementar mecanismo que premien el mérito, pero darle la última palabra a alcaldes y gobernadores.

#Atención El ministro del Interior Luis Fernando Velasco defiende ante la plenaria de la Cámara que los gobernadores y alcaldes puedan elegir a los directores de los hospitales en sus regiones, incluyendo un criterio de mérito pero pide que no se incluya el término “concurso”. pic.twitter.com/JBGcWRuNFq — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) December 5, 2023

Dijo que se trata de pedirle una serie de requisitos mínimos a los aspirantes, luego practicarles un examen y de sacar una lista de elegibles y que se le entrega a los mandatario, quienes están “legitimados por una votación”. Según Velasco, su propuesta es buscar un punto medio, a partir de una redacción del artículo que los deje tranquilos a todos.

En medio de esta discusión, algunos congresistas que se oponen a la reforma han sugerido que la defensa de Velasco a ese mecanismo tendría relación con un acuerdo político con los liberales, que habrían pedido ese punto para votar positivamente la reforma. Sin embargo, en entrevista con La W, el jefe de la cartera del Interior negó esa afirmación.

“Esa propuesta no es liberal, oigan lo que dije, lean el artículo y van a encontrar que la única diferencia con lo que yo he planteado es que la lista no la haga el Gobierno, como lo ha solicitado una inmensa mayoría del Congreso (...) en la posición que yo plantee terminaron coincidiendo un porcentaje importante de quienes vienen haciéndole oposición al Gobierno”, dijo.

A pesar de sus explicaciones, en la plenaria se mantienen los reparos al artículo. “¿Cómo es posible que una reforma que se dice que es para atajar la corrupción, esté avalando una proposición que elimina la meritocracia y se presta para la corrupción, la politiquería y el clientelismo?”, preguntó la representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde.

Incluso el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, dijo que prefería una opción más meritocrática. “A mí personalmente me gustan los concursos de méritos, pero no es lo que yo quiera, es lo que decida el Congreso. Seguramente habrá un punto medio”, dijo. La discusión se retomará este martes, después de las 11:00 de la mañana.

