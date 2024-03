“Derrotémoslo en su Asamblea Constituyente”: Vargas Lleras se une a propuesta de Petro

Germán Vargas Lleras. Foto: Cristian Garavito/ El espectador

El líder natural de Cambio Radical y exvicepresidente Germán Vargas Lleras aseguró que comparte la idea de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, como lo propone el presidente Gustavo Petro, de quien espera no se “patrasee” con la iniciativa.

Vargas Lleras, en diálogo con Blu Radio, indicó que apoya a Petro en su idea de convocar a una Constituyente, pues podría ser esta la manera de medir fuerzas entre sectores de oposición y respaldo al Gobierno.

“Dios quiera que Petro no se vaya a patrasear, me parece formidable convocar a una Asamblea Constituyente. Ya que el presidente abre esta magnífica propuesta, no hago parte de quienes se rasgan las vestiduras, puede anticipar una salida política”, señaló el exviceprensidente.

Después de su pronunciamiento en el medio radial, Vargas Lleras compartió una serie de trinos en su cuenta de X para defender la propuesta: “Apoyemos la Constituyente de Petro, no más chantajes, no más amenazas, que se convoque y derrotémoslo en su constituyente. La Constituyente es un mecanismo democrático al cual podemos concurrir y ser mayoritarios, y así poner fin a este desangre en el que nos ha sumido el actual gobierno del “cambio””.

La propuesta del presidente, hasta las declaraciones de Vargas Lleras, solo había sido respaldada por los miembros de su gobierno y los congresistas del Pacto Histórico, que afirmaron que es la manera para hacer cumplir lo estipulado en la Constitución de 1991 y salir del bloqueo institucional en el, dicen, está el país.

