“El Gobierno Nacional abandonó a los soldados y policías”: Andrés Julián Rendón

Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Foto: Gobernación de Antioquia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Qué fue lo que pasó con la vaca y por qué al final se decidió terminarla?

El principal cometido de la vaca era buscar financiación con aportes voluntarios de los ciudadanos para que el Gobierno Nacional nos habilitara jurídicamente para culminar las obras en el túnel del Toyo a su cargo. No aconteció de la manera que hubiésemos querido lo primero, pero sí lo segundo. El Gobierno Nacional nos entregó el primer sector del tramo a su cargo y ya con eso nosotros nos damos por bien servidos respecto a lo que fue esa expresión ciudadana de civismo y solidaridad.

¿Cómo ve la reforma al Sistema General de Participaciones, que apunta a la autonomía fiscal de la que usted ha hablado en múltiples escenarios?

A mí me gusta todo lo que le quiebre el espinazo al centralismo. Ahora, aun cuando aquí se incrementan las transferencias o la participación de los entes territoriales en los ingresos corrientes de la Nación, tiene un periodo de transición muy largo, de 14 años, y seguiremos dependiendo del nivel central.

Esos son absurdos que tienen que trabajarse en una ley de competencias, que deben propender primero por seguir marchitando ese centralismo y segundo, por dejar al Gobierno Nacional solo con las funciones en las que tiene vocación de ser la prestación de bienes y servicios públicos, comola seguridad y la defensa nacional, las relaciones internacionales, la justicia y el manejo de la política macroeconómica.

Puede leer: Mundo político busca superar retos en el año “clave” para las apuestas electorales

Usted ha sido muy enfático en el tema de las finanzas de los departamentos, ¿hay alguna preocupación respecto a la plata que tiene el departamento en estos momentos?

No, la preocupación es por la que no tenemos. Es que no solamente Antioquia, sino todos los departamentos se volvieron absolutamente dependientes de las transferencias de la Nación. La constitución y la ley los dejó con unas rentas propias de la colonia que significan unos ingresos fruto de imponer unos gravámenes a bienes o servicios públicos que generan unas externalidades negativas, como el consumo de licores, de tabaco, de juegos de suerte y de azar, de gasolina, de vehículos.

No en vano, los departamentos se quedaron sin con qué atender las necesidades de la gente, las exigencias del territorio y departamentos como Antioquia, que muchos creen que es un departamento rico, tienen casi un tercio de su población con problemas de inseguridad alimentaria, la red vial destruida, la infraestructura educativa en el piso, no hay conectividad digital, no hay capacidad resolutiva en las unidades hospitalarias de las regiones. Es decir, hay unos desafíos muy grandes, entonces con cara a esos desafíos es que yo he apelado porque realmente los departamentos tengan más autonomía fiscal.

Hablando de esas alternativas de financiación, chocó con el alcalde Federico Gutiérrez por el nuevo cobro en los servicios públicos para seguridad, ¿en qué está su relación con él?

Yo sigo manteniendo una muy buena relación con el alcalde de Medellín. En Colombia debe ser normal el poder sostener conversaciones incómodas sin tener que enemistarnos. A pesar de este desacuerdo, tenemos muchos puntos en común.

Venía hablando de las finanzas y del poco espacio fiscal que tienen los departamentos y aquí aparece en escena una ventanita que le da ingresos a los departamentos con foco en la seguridad, que es precisamente uno de los frentes donde mayores dificultades hemos tenido porque el Gobierno Nacional abandonó a los soldados y policías. Así que para mí no era una opción quedarme cruzado de brazos.

También: Esta es la propuesta del presidente Petro para reducir tarifas de energía en 2025

Ha chocado varias veces con el presidente Petro, ¿cómo está la relación con el gobierno central teniendo en cuenta sus diferencias ideológicas?

Pero yo más allá de lo ideológico, he procurado que las cosas pasen en función de mejorarle la vida a los antioqueños. Él, por ejemplo, se ha embarcado en plantear unas disyuntivas que uno no tiene por qué trasladárselas a los ciudadanos. Cuando estuvimos en Urabá, en marzo del presente año, él decía: “¿cómo es que hacen unas vías para los ricos y no hacen el acueducto de Urabá?”. Y se comprometió con hacer el acueducto de Urabá. Y entonces no se le puso plata a las obligaciones propias del Gobierno Nacional en el túnel del Toyo, pero tampoco se ha hecho el acueducto.

Es que los ciudadanos lo eligen a uno es para que se resuelvan los problemas. Ellos lo hacen con mucha ilusión para que uno no se quede, sino que procure que se les mejore el bienestar. Entonces, mi relación con el gobierno Petro hace una relación respetuosa institucional, pero sin dejar de defender Antioquia y a los antioqueños.

¿Cuáles son los tres grandes proyectos de este primer año suyo en la gobernación de Antioquia?

Bueno realmente a mí me ha dado mucha ilusión todo lo que se ha logrado en la lucha contra el hambre, como haber obtenido por cuenta de la Asamblea Departamental la posibilidad de destinar hasta la totalidad el impuesto vehicular a ese propósito. Ampliamos el programa alimentación escolar, que hoy llega a cerca de 310.000 niños y jóvenes que asisten al aparato escolar.

A las mujeres manipuladoras de alimentos, que hacían ese trabajo gratuitamente, seis mil de ellas en toda Antioquia, comenzamos a pagarle también para reivindicar su labor e ir poniendo sobre la mesa una discusión muy necesaria en la distribución equitativa de las cargas del cuidado en el departamento.

Y también la austeridad. Nosotros redujimos el tamaño del gobierno central del departamento a la mitad y todos esos ahorros lo hemos destinado, por ejemplo, a comprar pensiones vitalicias para los mayores más vulnerables, mujeres y personas en situación de discapacidad.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.