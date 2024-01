Gobernador de Antioquia generó controversia tras anuncio de revivir frentes de seguridad

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia. Foto: Gobernador

El recién posesionado gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, generó polémica luego de que anunciara la creación de frentes ciudadanos de seguridad en el departamento para combatir la delincuencia y disminuir las cifras de inseguridad.

La idea fue compartida por el gobernador luego del ataque con explosivos que se registró el pasado 3 de enero en Turbo, Antioquia, el cual dejó un soldado muerto y doce heridos. El ataque fue atribuido al Clan del Golfo.

“Invocamos la colaboración de los ciudadanos para que sean los ojos y los oídos de nuestra Fuerza Pública en los distintos rincones de Antioquia. La mejor manera de honrar su esfuerzo y sacrifico y la vida de tantos que se nos han ido es colaborar con la autoridad”, mencionó Rendón, a su vez que ofreció una recompensa de $50 millones por información del presunto responsable del ataque armado: alias El Indio.

El Clan del Golfo está apresurado en buscar algún tipo de reconocimiento político. pic.twitter.com/oh6r7XNgnf — Andrés Julián (@AndresJRendonC) January 4, 2024

Una de las personas en respaldar la determinación fue la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal: “Acompañamos al gobernador de Antioquia a reactivar todos los frentes rurales de cooperación y de seguridad. El país no aguanta más violencia, ni urbana, ni rural, no aguanta más secuestros, más extorsiones, más masacres”.

Sin embargo, también hay comentarios de crítica y preocupación a la iniciativa debido a experiencias pasadas que no terminaron bien. “Propone frentes de seguridad ciudadana, pero apegados a la ley. La experiencia del pasado es tozuda: ciudadanos desarrollando iniciativas de seguridad termina en justicia privada. Por ahí no es. Trabajemos en una alianza social para el Acuerdo Nacional; única vía para lograr la paz”, mencionó el senador Iván Cepeda.

El gobernador de Antioquia propone frentes de seguridad ciudadana, pero apegados a la ley. La experiencia del pasado es tozuda: ciudadanos desarrollando iniciativas de seguridad termina en justicia privada. Por ahí no es. Trabajemos en una alianza social para el Acuerdo Nacional;… — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) January 5, 2024

El representante por Antioquia del Pacto Histórico Alejandro Toro rechazó la propuesta y la relacionó con las Autodefensas Unidas de Colombia: “Esto ya se vio antes, especialmente en Antioquia, por allá en 1994 cuando un gobernador de ‘mano firme y pulso armado’ -como diría Jaime Garzón- impulsó frentes de seguridad que se convirtieron en máquinas de exterminio llamadas Convivir-AUC. ¿Quieren revivir ese pasado tenebroso?”.

Al respecto, Rendón expresó que retomar los frentes de seguridad no se trata de otorgar armas a los ciudadanos y que durante su mandato como alcalde de Rionegro implementó la estrategia con éxito. “A mí no me gustan los civiles armados, no creo en eso, pero sí en el apoyo de la ciudadanía para enfrentar el crimen”, dijo a Caracol Radio.

Además, sostuvo que en Antioquia hay un déficit de policías, por lo que la medida es necesaria y una de las maneras para disminuir las cifras de inseguridad.

